Torneo Bezziccheri. Ecco i primi risultati. Oggi altri due match

Ha preso il via il 21° Memorial Bezziccheri-10° Trofeo Malerba Collection, categoria Giovanissimi 2010-2011, in ricordo di Gilberto Bezziccheri, grande personaggio del Muraglia calcio sia da allenatore che da dirigente, scomparso nel 2001. I risultati: Girone A: Accademia Granata-Ancona 2-3; VF Pesaro-Valfoglia 3-2; Girone B: Fc Academy-S. Orso 4-4; KS Montecchio-Urbania 9-1; Girone C: Muraglia-Vis Pesaro 2-2; Real Metauro-MarottaMondolfo 1-1; Girone D: Villa San Martino-Forsempronesde 6-0; Riccione-GabicceGradara 3-1. Oggi alle 19,15 e alle 21, due partite del girone B: Fc Academy-Urbania e KS Montecchio-S. Orso. In tutto partecipano 16 squadre, divise in 4 gironi. Le prime 2 squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale in programma il 18 ed il 19 giugno; le semifinali avranno luogo venerdì 21 giugno, per concludere il torneo con le finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto martedì 25 giugno. Sono presenti 2 squadre professionistiche, Vis Pesaro e Ancona ed una società proveniente da Emilia Romagna, il Riccione per la prima volta in questo torneo. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi così come ad allenatori e dirigenti la passione e l’entusiasmo per il calcio all’insegna del rispetto delle regole e del fair play. L’edizione del 2023 è stata vinta da Accademia Granata ai rigori, nella finale disputata contro il Villa San Martino.

l. d.