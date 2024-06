Torneo dei Quartieri. La Soveco stende il Terminetto. Bene la Inic

Inic-Arena Metato 6-3

Partita incredibile e dai due volti. Incredibile perché chiusasi sul 4-0 a favore della Inic nel primo tempo, ma clamorosamente rimasta in bilico fino agli ultimissimi minuti. Inic che parte a tutta e affonda nella difesa pisana come un coltello nel burro. L’estremo Tozzi viene chiamato in causa fin dall’inizio, ma nulla può sul diagonale di Sereni e sul rasoterra di Gandini, a stretto giro di posta. Sereni, in particolare, sembra immarcabile ed infila anche il 3-0, quasi in scioltezza. Finita? Macché Volpe realizza il 4-0 in conclusione di un primo tempo senza storia. Storia che cambia, però, diametralmente nella ripresa con l’Arena Metato che assume il controllo del gioco. Bomber Pecori suona la carica ed accorcia due volte, la prima su rigore e la seconda risolvendo in mischia. Adesso è l’Inic ad avere il fiato corto. Azzolina segna il 3-4, poi Pecori ed ancora Azzolina vanno vicino al concretizzarsi di una incredibile rimonta che non avviene, perché nei minuti finali Zighibri e Cheli chiudono i giochi.

Classifica: Varignano e Inic 3; Arena Metato 0.

So.Ve.Co/Per Ale-Terminetto 5-1

Galligani, Viola, Laucci e Maiorana da una parte. Ceciarini e Remedi dall’altra, a testimoniare la qualità delle due squadre in campo. In apertura Remedi colpisce il palo su punizione mentre Galligani si invola e fa l’1-0. Il Terminetto incassa ma reagisce prontamente e ci vuole un grande intervento sulla linea di Laucci per evitare il pari di Ceciarini. La regola del ‘gol sbagliato, gol subito’ non perdona e così Maiorana, imbeccato da Viola, raddoppia. Il 3-0 è opera dell’incontenibile Galligani e sul 3-0 finisce il primo tempo. Pronti via e Guidi accorcia, poi ci pensa Lunardini a superarsi su Remedi e Guidi. Chiudono i giochi Maiorana e Cotza.

Classifica: So.Ve CO./Per Ale 3; Spazio Tre/Pulce&Scarburato e Terminetto 0.

Sergio Iacopetti