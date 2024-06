Torneo dei rioni di Montecatini. Trionfo dei ’Rossi’ dopo i rigori

Il Montecatini Alto-Casina Rossa-Nievole vince la 5^ edizione del Torneo dei Rioni di Montecatini Terme. La formazione in maglia rossa supera la frazione Musicisti-Sant’Antonio, battuta al termine di una finale emozionante e terminata ai calci di rigore, col risultato di 4 a 3 per la squadra allenata da mister Bracali. Nel corso dei tempi regolamentari i due team si equivalgono, grazie alle ottime parate effettuate da Baldi e da Gega. L’equilibrio si potrebbe rompere nel corso dei tempi supplementari, dopo l’espulsione comminata a Bertelli. Da lì parte infatti un forcing rabbioso dei gialli, che però sbagliano due clamorose occasioni davanti a Baldi e centrano un palo con Dianda su calcio di punizione. Ai rigori fa festa la squadra collinare, che va in gol Ciravegna, Bonciolini, Niccolai e Tardella. Solo Giusfredi sbaglia il proprio penalty. Per i gialli segnano Mari, Tintori e Mariani. Purtroppo pesano gli errori commessi da Giannini e Dianda. Esplode così la festa del Montecatini Alto-Casina Rossa-Nievole, che porta a casa il suo terzo titolo. A loro è andato il cencio "Veduta Terme Excelsior anni ‘50" dipinto da Claudio Bellari e la Coppa della competizione. Il premio di "Miglior Giovane", dedicato al compianto Paolo Mariani, è andato a Lorenzo Paganelli dei blu. Quello "Fair Play" a Ronny Pieraccini, del rione Centro. Manuel Chiodo dei verdi è stato nominato "Miglior Portiere", mentre Emanuele Sordi dei gialli ha vinto il titolo di "Capocannoniere", grazie alle otto reti segnate. Mattia Tardella dei rossi è stato premiato come "Miglior Giocatore" del torneo, mentre Gianmarco Giovannini è andato il premio "Baroncelli", come miglior esponente del rione Marruota-Biscolla-Sottoverga.

Simone Lo Iacono