Torneo dei Rioni, l’attesa è finita. Sette squadre pronte a sfidarsi

Ci siamo, inizia il 33esimo Torneo dei Rioni Montemurlesi. Comincia oggi la competizione che arriverà fino al 23 luglio, giorno della finalissima. Saranno 7 le squadre, una per rione, a contendersi il titolo: Strada Mulino, Oste, Popolesco, Morecci, Novello, Bagnolo e Fornacelle. Tutte le sfide sono in programma al Nelli di Oste alle 21.30. Il primo match è fissato per questa sera e vedrà sfidarsi Strada Mulino contro Oste. Domani sarà la volta di Popolesco contro Morecci seguito, il giorno dopo, dal match tra Novello e Fornacelle che chiuderà la prima giornata. Il 21 giugno parte la seconda giornata che vedrà sfidarsi Oste contro Bagnolo. Il 25 giugno sarà la volta di Morecci contro Strada Mulino e il 26 giugno di Fornacelle contro Popolesco. La terza giornata vedrà confrontarsi Novello contro Bagnolo il 27 giugno, seguita da Oste e Morecci il 28 giugno. Chiudono la terza giornata Strada Mulino contro Fornacelle il 2 luglio. Si prosegue così fino all’ultima giornata della fase a gironi, fissata per venerdì 12 luglio, quando si sfideranno Popolesco e Novello. A quel punto, le prime due classificata nella fase a gironi andranno direttamente in semifinale. La settima squadra in classifica verrà automaticamente eliminata dal torneo. Le formazioni dalla terza alla sesta piazza, invece, si sfideranno fra il 15 e il 16 luglio: si incroceranno rispettivamente la quarta classificata con la quinta, mentre il giorno dopo sarà la volta della terza classificata ai gironi con la sesta. Le due squadre vincitrici incontreranno la prima e la seconda classificata il 18 luglio e il 19 luglio nelle semifinale. Infine sarà la volta della finalissima, fissata per il 23 luglio, tra le due squadre vincitrici delle semifinali.

Se il Torneo di calcio dei Rioni di Montemurlo è giunto alla 33esima edizione, quello di Prato rappresenta una novità assoluta. Già fissato il calendario tra i quattro contendenti: Rossi, Gialli, Verdi e Blu. Ogni sfida verrà giocata sia dalla formazione Juniores che da quella Senior. Ad aprire le danze col match d’andata saranno Rossi e Gialli Juniores che si sfideranno sul campo Conti della Galcianese martedì 25 giugno alle 19, seguiti il giorno dopo dai Senior, con medesimo orario e campo. Azzurri e Verdi Juniores, invece, si sfideranno giovedì 27 giugno alle 19, mentre i Senior giocheranno alle 21.30 al Chiavacci della Zenith Audax. I match di ritorno partono con la sfida Juniores fra Verdi e Azzurri in programma al Becheroni de La Querce martedì 2 luglio alle 18, mentre i Senior andranno in scena due giorni dopo, giovedì 4 luglio, alle 19. Il ritorno di Gialli contro Rossi è fissato per mercoledì 3 luglio al Rossi del Coiano Santa Lucia Prato Social Club: alle 19 la Juniores e alle 21 i Seniores. La doppia finalissima è fissata allo stadio Lungobisenzio mercoledì 17 luglio: alle 19.30 si sfideranno le vincenti delle doppie gare Juniores. Alle 21 toccherà ai grandi contendersi il primo titolo del Torneo dei Rioni di Prato.

L. M.