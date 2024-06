Torneo della Montagna: il posticipo. Il Cervarezza fa subito la voce grossa

CERVAREZZA

3

COLLAGNA

1

CERVAREZZA: Malpeli, Federico Gaspari, Giuliani, Mastrototaro, Cani, Ruopolo, Mobilio, Leoncelli (37’st Edoardo Gaspari), Martinez, Malivojevic, Stradi (30’st Iori). A disp.: Zoncheddu, Fiori, Ricò, Balisa. All.: Cecchi

COLLAGNA: Caccialupi, Capanni (17’st Giannotta), Manenti (35’st Bertucci), Coli (29’st Benelli), Cudini, De Meio (41’st Monelli), Bertolani, Djuric, Franchi, Torelli, Bocchialini. A disp.: Bertocchi, Feretti. All.: Bonini

Arbitro: Della Scala (Marchetti e Domenico Colloca)

Reti: Stradi (Ce) al 38’pt, Mobilio (Ce) al 13’st, Martinez (Ce) al 29’st, Torelli (Co) su rig. al 44’st.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Cani e Malivojevic. Nei Giovanissimi vittoria per 2-1 del Cervarezza grazie a Masini e Minzoni. Per il Collagna a segno Marescalchi.

Il Cervarezza inizia facendo subito la voce grossa: campioni in carica (in entrambe le categorie) che cominciano con due vittorie, sia nei baby che nei grandi.

Per quanto riguarda quest’ultimi, gara chiusa in un tempo e mezzo grazie ai gol di Stradi nella prima frazione di gara, e di Mobilio (tra i migliori) e Martinez (gran gol da centravanti) nella ripresa. Il Collagna, in questo derby dell’Alto Crinale, ha siglato il gol della bandiera con un rigore di Torelli.

Questa la classifica del gruppo C del Montagna: Cervarezza 3, Leguigno 3, Cerredolese 1, Roteglia 1, Collagna 0, Querciolese 0.

Questa sera Montagna ancora in scena, stavolta con la categoria Juniores (5 gare). Per il girone A ecco Casina-Borzanese (a Casina alle 20.30) e Montalto-Cervarezza (a Vezzano alle ore 20.45). Poi ecco il girone B: a Baiso doppia sfida, con Baiso-Sport Club Casina alle ore 20 e Gatta-Roteglia alle ore 21.30. In quel di Gatta, invece, ecco il derby Gatta-Castelnovo Capitale che inizierà alle ore 21.15.