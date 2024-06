Torneo delle Contrade di Pietrasanta. La Lanterna spegne la Brancagliana

Pollino-Pontestrada 2-1

Il Pollino Traversagna fa suo quello che era, praticamente, uno spareggio per il primo posto. Bella partita tra due ottime squadre. Pontestrada più manovriero e Pollino Traversagna più cinico. Proprio su una azione sporca sblocca Cipriani, per il Pollino Traversagna, che beffa il portiere Bartelletti con un pallonetto. Nel finale è Costa ad andare vicino al 2-0. Nella ripresa Adami sfiora il raddoppio, poi è la volta di Adami a sprecare. Gol sbagliato-gol subito e così arriva l’1-1 di Tartarini. Nel finale Cipriani imbecca Navari per il 2-1 finale. "Grande prova di squadra, nonostante le pesantissime assenze dei fratelli Tosi e di Maggi", sottolinea Tommaso Tessari del Pollino Traversagna. Mastica amaro Mario Galeotti del Pontestrada: "Ho poco da rimproverare alla squadra, che ha fatto la partita per lunghi tratti".

Lanterna-Brancagliana 1-0

Partita avara di emozioni, fin troppo tattica forse anche a causa dell’importanza della posta in palio. Solo con un successo infatti La Lanterna, campione in carica ma reduce da due sconfitte consecutive, avrebbe evitato un’inaspettata eliminazione. Successo che è arrivato, per 1-0, e che lascia il terzo posto ancora alla portata di tre squadre. Il primo tentativo è di Neri su punizione, ma il portiere della Brancagliana respinge. In chiusura di prima frazione arriva la rete decisiva di Fusco, con una rasoiata dal limite dell’area. "Dovevamo soltanto vincere e ci siamo riusciti, nonostante le tantissime assenze", dice Gabriele Becchelli de La Lanterna.

Classifica: Pollino Traversagna 9; Pontestrada 6; La Lanterna e Brancagliana 3; Antichi Feudi 0.

Sergio Iacopetti