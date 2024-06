Torneo delle Frazioni. Montagne e Ortola ok

La squadra delle Montagne, vincitrice delle prime due edizioni, ha iniziato alla grande anche il 3° Torneo delle Frazioni di Massa. Nel match inaugurale, con calcio d’inizio dato dall’assessore allo sport Roberto Acerbo, il team campione in carica ha battuto Turano per 3-0 con doppietta di Gianluca Ricci e centro di Leonardo Giulianelli. Il portiere Thomas Pastine ha anche parato un rigore lasciando così immacolata la porta della frazione montana. Sugli spalti del campo sportivo ’Raffi’ di Romagnano si è già visto un discreto pubblico con i tifosi delle Montagne in netta preponderanza.

Nel secondo incontro di serata, invece, la frazione di Ortola, anch’essa trascinata da un buon numero di sostenitori, ha avuto ragione di quella di Ricortola per 4-2. Le doppiette di Yuri Papi e Marco Ginocchi hanno fatto la differenza coi verdi marinelli che hanno saputo rispondere soltanto con i sigilli dei due bomber Giuseppe Bertuccelli e Alessio Sabatini.

Nella stessa serata si è aperto anche il Torneo delle Frazioni Juniores Plus, riservato ai ragazzi delle annate 2011 e 2012 con la sfida tra Marina di Massa e Ortola che ha visto prevalere Marina per 4-2. Il calendario della manifestazione prevede due partite a sera, una alle 20 e l’altra alle 21.45, del torneo dei grandi nelle giornate di giovedì e venerdì per tutto il mese di giugno. La finale è in programma il 19 luglio.

Gianluca Bondielli