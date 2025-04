Torneo delle Regioni in Sicilia: Serie D e finali di Coppa protagoniste

Un sabato senza anticipi per i dilettanti, che per via del Torneo delle Regioni che scatta oggi in Sicilia vedono scendere domani solo Serie D, Terza categoria più le tre finali di Coppa.

Serie D. Domani (ore 15) si gioca la terz’ultima giornata e la Cittadella (+7 sulla zona playout) è di scena a Prato: mister Gori deve fare a meno di Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti e potrebbe confermare la stessa formazione di domenica scorsa. Nei toscani torna Galliani.

Finali di Coppa. Oggi alle 15,30 la finale della Coppa di Promozione a San Felice fra Comacchiese e Fornovo Medesano (diretta sulla pagina Facebook Lnd Emilia Romagna). Domani a Campogalliano alle 15,30 il Piumazzo sfida nella finale della Coppa di Seconda i bolognesi de Crevalcore, chi vince è al 99% in Prima col primo posto dei ripescaggi, alle 19 il Medolla già già promosso cerca il bis nella finale della Coppa di Prima contro i piacentini dello Spes Borgotrebbia.

Terza. Domani nel girone ’B’ potrebbe festeggiare la Novese, che a +7 sulla Virtus Possidiese è promossa se batte il Sozzigalli e i rivali perdono a Lemizzone col Fosdondo perché poi a +10 nelle ultime 3 sarebbe irraggiungibile.

Torneo delle regioni. Oggi in Sicilia debuttano le quattro rappresentative emiliano romagnole, in cui ci sono 8 modenesi: le 6 atlete del Modena nella femminile (a Forti, Badiceanu, Dotto, Hamouda e Manfredi si è aggiunta anche la punta 2004 Giulia Pellegrino), poi Restilli del Maranello nell’Under 19 e Coviello (Solierese) nell’Under 17, nessun modenese nell’Under 15. Oggi si gioca contro l’Abruzzo a Santa Teresa di Riva (Messina): l’Under 17 alle 11,30, le ragazze alle 14,30 e l’Under 19 alle 17, domani contro il Lazio a Viagrande (Catania) e lunedì contro la Campania ancora a Santa Teresa di Riva.

d.s.