Torneo nazionale "Città della Ceramica». L’Affrico domina a Montelupo

L’Affrico si aggiudica il primo Torneo nazionale "Città della Ceramica", organizzato dall’Usc Montelupo e riservato alla categoria Esordienti I Anno Under 12 (classe 2012). Qualificatosi alle semifinali per i primi 4 posti come miglior seconda per i maggiori gol fatti (11), la squadra fiorentina ha poi dilagato 4-1 in semifinale sul Real Azzurra di Grotte di Castro (Viterbo) e battuto in finale 2-0 i pistoiesi del Capostrada, che nel girone della prima fase si erano invece imposti 2-1. Questo il quadro di semifinali e finali. Semifinali 9°-12° posto: Montelupo amaranto-Settignanese 1-2; Montelupo celeste-Rinascita Doccia 0-3. Semifinali 5°-8° posto: Centese-Virtus Comeana 0-3; Fortis Juventus-Castelfiorentino Utd 0-1. Semifinali 1°-4° posto: Real Azzurra-Affrico 1-4; Cerbaia-Capostrada 0-3. Finali 11°-12° posto: Montelupo amaranto-Montelupo celeste 5-4; 9°-10° posto: Settignanese-Rinascita Doccia 1-0; 7°-8° posto: Centese-Fortis Juventus 2-2 (4-5 d.c.r.); 5°-6° posto: Virtus Comeana-Castelfiorentino 5-1; 3°-4° posto: Real Azzurra-Cerbaia 1-2; 1°-2° posto: Affrico-Capostrada 2-0.

Si.Ci.