Torneo riservato alla categoria Pulcini. Tutto pronto per la seconda edizione dell’attesa "Franco Falconi Cup»

E’ tutto pronto per la seconda edizione della "Franco Falconi Cup". Domani saranno tanti giovani calciatori in campo a sfidarsi per un torneo di calcio dedicato allo storico allenatore e dirigente grossetano della Nuova Grosseto Barbanella. Anche per quest’anno torna la "Franco Falconi Cup", giunta alla seconda edizione. L’appuntamento è per domani a partire dalle 15, sul campo sportivo di via Australia. La manifestazione sportiva nel ricordo di Franco Falconi, storico allenatore e dirigente della Nuova Grosseto Barbanella, manderà in campo tanti giovani calciatori. Il torneo, riservato al secondo anno della categoria Pulcini, ovvero i nati nel 2014, vedrà la partecipazione di società come Grosseto, Atletico Maremma, Invictasauro, Venturina, Roselle, Virtus Maremma, oltre ai padroni di casa della Nuova Grosseto Barbanella.

"Siamo giunti alla seconda edizione, passa il tempo, ma il ricordo del nostro Franco Falconi è sempre vivo dentro di noi – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – perché il segno che ha lasciato nella nostra società è indelebile. Da allenatore ha formato sul campo tanti ragazzi che adesso sono diventati uomini, da dirigente ha rappresentato un pilastro della nostra società sportiva. Per questo la manifestazione di domenica sarà una festa del calcio nel ricordo di Franco Falconi, con semplicità e passione".

Sarà dunque una domenica di calcio e sport, con tanti bambini impegnati a inseguire un pallone e anche i loro sogni. Scomparso a novembre del 2022, Franco Falconi era dipendente delle Poste in pensione dal 1999. Se ne è andato due anni fa, all’età di 77 anni, ed era stato uno dei personaggi più amati e conosciuti in città. Era stato un apprezzato giocatore, uno stimato tecnico delle giovanili e da alcuni anni proseguiva la sua carriera come direttore generale e segretario della Nuova Grosseto.