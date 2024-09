Torrelaghese subito al top. Baroni porta gol e sacrifici

Una vittoria e tre pareggi: questo il bottino raccolto complessivamente dalle quattro squadre versiliesi nel debutto in campionato di Prima e Seconda categoria Toscana (nei gironi A).

Qui Torrelaghese. La squadra-copertina di giornata è la Torrelaghese che ha iniziato col botto battendo 3-2 il Romagnano in casa al “Martini“ al Campo d’Aviazione a Viareggio. Il tecnico Riccardo Belluomini ha schierato inizialmente questo “rombo“ (4-3-1-2): Bertini; Zini, Salini, Bonuccelli, Martinelli; Barozzi, Grossi, Galli; Petrucci; Baroni, Saviozzi. Il gran protagonista del match è stato bomber Baroni con la sua doppietta sblocca-partita e poi per come ha lavorato per la squadra sia in fase offensiva che difensiva. La terza rete gialloviola è stata realizzata dall’altro attaccante Saviozzi.

Qui Capezzano. Pareggia 2-2 invece la squadra di Riccardo Coli che sul campo del C.Q.S. Pistoia va in vantaggio 1-0 con Toma e poi 2-1 con Correia (migliore dei suoi insieme al pilastro difensivo Sacchelli) ma viene sempre ripresa dagli avversari. Inizialmente il 4-3-3 capezzanotto era questo: Bartelletti; Lorieri, Sacchelli, Domenici, Tancredi; M. Pacini, Lampitelli, L. Pacini; Del Frate, Correia, Toma. Nella ripresa poi Coli è passato al 3-5-2.

Qui Massarosa. Tante assenze nei biancorossi ma comunque dal non facile campo dell’aggressiva Carrarese Giovani è stato portato via un buon punto. Mauritanio Misuri era senza capitan Bartoli (sta rientrando da un infortunio alla caviglia), il figlio Axel Misuri (virus intestinale) e poi degli infortunati Del Dianda, Tomei, Ksioua e Malfatti oltre allo squalificato Lazzarini. Inoltre Carmassi è uscito a fine primo tempo causa dolore all’adduttore. Questo l’undici iniziale massarosese, col 4-2-3-1: Lunardini; Massimo Benedetti (migliore in campo), Alì, Carmassi, Bertolucci; M. Larini, Orlandi; Volpe, Gandini, Cheli; C. Larini.

Qui Corsanico. Pari senza reti pure per il Corsanico che impatta 0-0 col Monzone a “Le Colline“. Gabriele Mazzei, privo dello squalificato capitan Cipollini (out pure Mariani, Maguina e Fanfani) ha schierato così gli orange, con il modulo 3-4-1-2: Mei; D’Agliano, L. Lari, Giunta; Ambrogi, Gori, Checchi, Frusteri; Poleschi; Pellegrini, Da Prato.