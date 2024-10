Perugia, la “prima” è amara per Zauli: Fischnaller non perdona gli errori del Grifo

Sassari, 30 ottobre 2024 – Il Perugia manda segnali, almeno sul piano dell’atteggiamento, ma affonda comunque in Sardegna, sul campo della Torres che in casa non vinceva dalla prima giornata. Punito da una doppietta di Fischnaller, la prima volta lasciato solo soletto, la seconda volta aiutato anche da una buca che beffa Gemello. Ma ci sono situazioni da salvare, come la reazione primo vantaggio della Torres che ha portato al pareggio con il rigore di Lisi. La voglia di vincere è stata strozzata dalla beffa del 2-1, troppo pesante per rialzare la testa. I cambi finali, con l’inserimento di tutti giocatori d’attacco, non portano benefici. Ora si volta pagina, con le nuove idee del tecnico che alla sua prima dà un taglio col passato.

Due giorni per sondare, toccare con mano la situazione, valutare e poi scegliere. E alla fine Zauli cambia tutto: per la sua prima volta al Grifo, contro la Torres lascia in panchina Seghetti e Giunti e si affida a Matos e Ricci alle spalle di Montevago. Sylla resta fuori dai giochi, anche dalla panchina, per una botta. Mentre Angella si arrende a ridosso del fischio di inizio (salterà anche la prossia trasferta a Legnago), al suo posto c’è Leo. La difesa è inedita, con Leo, Plaia e Giraudo. Cambia il volto e lo spartito: biancorossi che provano a giocare palla a terra. L’avvio di match è frizzantino, ma soprattutto sponda-sarda con i biancorossi alla ricerca dell’equilibrio, viste le tante novità nel reparto arretrato. Con il passare dei minuti il Perugia prende coraggio. La prima vera chance è infatti del Grifo , al 17’, quando Matos schiaccia di testa il corner battuto da Bartolomei. Ma se il Grifo non incide, la Torres alla prima discesa fa gol: al 25’ Fischnaller tutto solo, al centro dell’area, finalizza il cross di Guiebre. Il Perugia si rialza dopo lo schiaffo e ci riprova ancora su calcio piazzato: la punizione di Bartolomei (39’) costringe Zaccagno alla deviazione in angolo. Nella ripresa Montevago si costruisce l’ occasione e costringe Zaccagno alla deviazione in extremis (7’). La Torres si difende, si fa vedere solo con Varela che raccoglie da Mastinu (20’). Ma è il Perugia che si propone con insistenza e alla fine conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Mercadante. Dal dischetto Lisi non sbaglia e fa 1-1 (22’). Il Grifo arriva con merito al pareggio, Greco mette mano alla squadra. Così come Zauli costretto, ma è Nanni, appena entrato, a offrire a Fischnaller la palla giusta (al 33’ ) per la doppietta personale. È la conclusione dalla distanza o forse più la zolla a beffare Gemello. tutto da rifare. Zauli inserisce anche Marconi e Polizzi per l’assalto finale. Ma stavolta il Perugia accusa la rete del 2-1 e non riesce più a pungere.

Tabellino

Torres 2-Perugia 1

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zambataro (28’st Zecca), Mastinu, Giorico (17’st Brentan), Guiebre; Varela; Diakite (28’st Nanni), Fischnaller (41’st Goglino). A disposizione: Petriccione, Petricciuolo, Brentan,

Coccolo, Liviero, Masala, Scotto, Idda, Goglino,

Casini, Antonelli, Nanni, Zecca. Allenatore: Greco

Perugia (3-4-2-1): Gemello; Plaia (31’st Bacchin), Leo (38’st Marconi), Giraudo; Mezzoni, Torrasi, Bartolomei, Lisi (31’st Viti); Ricci (18’st Seghetti), Matos (38’st Polizzi); Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Viti, Angella, Souare, Squarzoni, Giunti, Polizzi, Bacchin, Seghetti,

Palsson, Di Maggio, Marconi. Allenatore: Zauli

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

Marcatori: 25’pt e 33’st Fischnaller, 22’st Lisi (rig.)

Note: ammoniti Guiebre, Plaia, Fischnaller, Seghetti. Presenti 3295 spettatori di cui 55 ospiti.