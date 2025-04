Torrita vince a Dicomano: chiusura positiva di una stagione sfortunata

DICOMANO 1 TORRITA 3

DICOMANO: Maionchi, Giordani, Cosi, Pierattini, Pruneti, Castri, Lemmi, Valoriani, Giusti, Venuto, Nardoni. Panchina: Martini S., Masi, Caramelli, De Luca, Pilacchi, Bacocci, Zepponi, Cicalini, Pretelli. Allenatore Diotaiuti.

TORRITA: Bettoni, Saventi, El Bassraoui, Bidini, Verdiani, Leti K., Sinopoli, Diouf, Sacco, Hilla, Esposito. Panchina: Pasqui, Bruni, Lanini, Violi, Meacci, Bartoli. Allenatore Bianchi.

Arbitro Cinotti di Empoli (Venturi – Lollini).

Reti: Pilacchi, Sacco, Leti K., El Bassraoui.

DICOMANO (FI) – Il Torrita, già retrocesso da diverse settimane, vince in trasferta Dicomano la sua ultima partita di una stagione molto sfortunata conclusa con il ritorno in Prima Categoria. Non è mancato però l’orgoglio per i ragazzi di Bianchi che dopo essere passati in svantaggio col gol di Pilacchi impattavano subito col capitano e bomber Sacco.

Nella ripresa arrivavano poi le reti di Leti e El Bassraoui che permettevano ai biancoazzurri di chiudere comunque bene una stagione molto sfortunata.