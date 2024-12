Tra Coppa e mercato. Mandorlini, buona la prima: "Ravenna, vincile tutte. Sì, anche a Castelfidardo»

Tra il ritorno al successo col blitz di domenica a Fiorenzuola, l’inizio del mercato (Motti e Saporetti nel mirino; Nappello e Guida in partenza) e la Coppa Italia che incombe, il Ravenna continua a gestire un ‘frullatore’ di impegni. Alla ‘prima’ da titolare, Matteo Mandorlini ha contribuito concretamente al successo corsaro di domenica: "I tre punti sono importanti ogni domenica. Il nostro compito è quello di cercare di vincerle tutte. A Fiorenzuola era fondamentale riprendere a vincere. Siamo partiti molto bene. Sapevamo che l’approccio sarebbe stato fondamentale. E infatti, nel primo tempo, i nostri avversari avranno superato la metà campo solo un paio di volte. Nonostante qualche errore si possa ancora ‘limare’, e nonostante ampi margini di miglioramento, siamo stati padroni del campo". Il 2° tempo di Fiorenzuola non è stato memorabile, ma comunque sufficiente per portare a casa i 3 punti: "Nella ripresa – ha proseguito Matteo Mandorlini – non c’è stato un vero e proprio calo mentale, ma abbiamo commesso troppi errori, che hanno portato ad abbassarci un po’. Il Fiorenzuola si è limitato a buttare in avanti la palla, anche se poi è arrivato il gol del 2-1 che ha riaperto i giochi. Abbiamo rischiato di rovinare tutto quello di buono che avevamo fatto, ma abbiamo avuto anche l’occasione per chiuderla. Il campionato è lungo e si passa anche da partite come questa. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni, perché, vincere partite del genere, diventa fondamentale". Il debutto da titolare è stato accolto con favore: "Sono molto contento di aver giocato titolare e di aver potuto dare una mano concreta ai miei compagni con la rete del raddoppio. Il mio primo gol col Ravenna spero sia l’inizio di un percorso che ci porti lontano. Tutto questo è frutto solo del lavoro di squadra. Mister Marchionni può pescare a piacimento dalla rosa, con la garanzia che il rendimento non cambia. Ecco la forza del Ravenna". Domani a Castelfidardo si torna in campo per gli ottavi di finale: "Con l’arrivo di Marchionni – ha concluso il trentaseienne play giallorosso – abbiamo preso coscienza del nostro valore. In realtà lo eravamo anche prima, ma non riuscivamo ad esprimere al meglio le nostre qualità. Le responsabilità però sono nostre. Il cambio di guida tecnica è stato fondamentale perché è riuscito a far emergere le doti. Dobbiamo continuare ad avere questa mentalità, anche domani in Coppa Italia a Castelfidardo. È un ulteriore banco di prova che consentirà a chi gioca meno di mettere in mostra le proprie qualità. Senza dimenticare che, benché sia una frase fatta, vincere aiuta davvero a vincere".