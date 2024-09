Tra gioie e recriminazioni. Consandolo capolista. Portuense, che rimpianti

Davide ha abbattuto Golia nel sentitissimo derby del Delta del Po. Il Mesola si è aggiudicato la sfida del "Raibosola" grazie a un gol nel finale che premia la gara attenta degli uomini di Oscar Cavallari, il grande ex. "E’ stata una gara equilibrata, per quanto ci riguarda non abbiamo mai rischiato nulla – commenta il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – Alla fine abbiamo capitalizzato con un gran gol di Pàttaro, un acquisto che si è rivelato azzeccato, potrebbe ripercorrere le orme di Cazzadore". Dopo il pareggio casalingo con la corazzata Bentivoglio e il successo esterno a Comacchio, che valore attribuisce a questi risultati positivi? "Che siamo una squadra scomoda per tutti – afferma il presidente del Mesola, Massimo Modena – Era da tanto tempo che non vincevamo a Comacchio, con gol partita di un ragazzo che farà strada. Sono tre punti che pesano, per il morale e la classifica, contro una squadra tosta, ma anche il mio Mesola può dire la sua. Si vede la mano del mister e ricordo che domenica ha giocato con 8/11 i nuovi". Altro colpaccio è quello della X Martiri, che fa bottino pieno a Masi Torello con doppietta del nuovo acquisto Buoso.

Un risultato che non fa una piega per il direttore sportivo porottese Riccardo Alberani: "E’ stata una partita a senso unico. Rispetto al pareggio interno con la Comacchiese, abbiamo avuto un atteggiamento diverso, perché è diversa la caratura tecnica delle due squadre: contro i rossoblù ci siamo difesi con ordine cercando di colpire di rimessa, a Masi abbiamo impostato una gara più offensiva". Prima sconfitta in campionato per la Centese, stesa ad Argenta di misura con un gol di Giberti. Non cerca alibi il presidente biancoceleste Alberto Fava: "Chi vince ha sempre ragione, inutile fasciarsi la testa. Siamo già concentrati alla partita di Coppa di domani, a San Felice. E’ una competizione a cui teniamo molto e vogliamo andare avanti il più possibile".

La vittoria del Consandolo consente agli uomini di Dirani di attestarsi al primo posto in classifica. Chi recrimina è la Portuense, raggiunta nel finale a Casumaro: "Sono due punti persi – dice senza mezzi termini Paolo Mariani, l’allenatore – Al 90’ in superiorità numerica abbiamo preso un gol da polli, dimenticando sul secondo palo Catozzo. Sono punti che potrebbero farci comodo in futuro e che sarebbero stati preziosi per le condizioni drammatiche in cui eravamo e siamo a livello di organico".

Franco Vanini