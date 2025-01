Trasferta a Campobasso. Domani c’è l’ex Piero Braglia sulla strada del Gubbio

GUBBIO – Non c’è tempo per godersi le vittorie come quella nel derby contro il Perugia di lunedì. Domani (ore 17:30) si torna già in campo al "Molinari" di Campobasso per un altro scontro diretto, importantissimo per i punti in palio e per il morale dei rossoblù. Quella che i rossoblù si troveranno di fronte sarà però una squadra che annaspa nel limbo di classifica tra i playoff e i playout e che, nonostante l’importante mercato effettuato in estate, nel periodo recente ha incontrato qualche fatica di troppo dopo un buon avvio di campionato. La gara, che metterà di fronte al Gubbio due ex, mister Piero Braglia e il diesse Davide Mignemi, potrebbe rappresentare un crocevia importante proprio del destino del tecnico grossetano che ha trascorso le ultime due stagioni all’ombra del monte Ingino. Da qualche giorno, infatti, non si fermano i rumors che vorrebbero Braglia sulla graticola in caso di sconfitta anche contro la sua ex squadra. Il Campobasso, infatti, non vince dal 3 novembre scorso nel match contro la Lucchese, collezionando 4 punti nelle successive 10 giornate. Domani non ci saranno Calabrese terzino, Di Stefano e Scorza per squalifica e D’Angelo per infortunio. Attenzione, però, a sottovalutare la sfida: per ottenere un risultato positivo in terra molisana servirà ancora mettersi l’elmetto e proseguire sulla scia di quanto visto lunedì, anche perché le squadre di Braglia riescono a tirare fuori il meglio nei periodi di maggiore difficoltà.

Federico Minelli