Trasferta ad alto rischio per la San Marco. Il San Giuliano, secondo, è imbattuto in casa

La San Marco Avenza chiude il girone d’andata nel campionato di Promozione Toscana con una trasferta ad alto rischio a San Giuliano Terme contro la seconda in classifica che sta contendendo il titolo alla capolista Pietrasanta. Il San Giuliano tra le mura amiche è ancora imbattuto ed ha vinto 5 gare su 6. Gli avenzini da parte loro non stanno attraversando un brutto momento perché sono in serie positiva da 6 turni e non perdono una partita ormai da quasi due mesi ma la ’pareggite’ sta pagando poco a livello di classifica. La squadra di Marco Cenderelli ha diviso la posta in 5 delle ultime 6 gare disputate e la posizione in graduatoria non è migliorata. Anzi, i rossoblù sono scesi domenica scorsa al quartultimo posto, in piena zona playout.

Contro il San Giuliano la San Marco Avenza non accuserà particolari defezioni a parte quella ormai risaputa del portiere Mariani che tornerà disponibile soltanto ad anno nuovo. Al suo posto ci sarà ballottaggio tra lo juniores Riccò, che ha giocato nell’ultima giornata, e il nuovo acquisto Failli, portierino in quota arrivato dal Pietrasanta. L’altro assente sarà il terzino Iaropoli. Per il resto tutti arruolabili compresa in attacco la coppia di bomber Raffi-Marabese, in grado di far male a qualsiasi difesa. Da sottolineare, però, che è molto ermetica quella del San Giuliano che finora in casa ha subito soltanto 1 gol in 6 partite.

Gianluca Bondielli