Trasferta amara dei biancoverdi a Siena. La Baldaccio va ko in sette minuti e si avvicina alla zona playout

MAZZOLA2BALDACCIO BRUNI0

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Forconi, Iacoponi, Bonechi, Zanaj, Rocchetti, Geraci, Fiaschi, Borri. Panchina: Masiero, Turillazzi, Papini, Radice, Pasqui, Pasqualetti, Leonardi, Zeppi, Oitana. All. Ghizzani

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Beretti, Mambrini, Bruschi, Cocci, Bonavita, Boriosi, Mercusi, Sbardella. Panchina: Selmani, Cappetti, Giorni, Giovagnini, Perfetti, Galletti, Ceppodomo, Tanci, Meloni. All. Bruni (Palazzi squalificato)

Arbitro: Fantoni di Valdarno (Aldi-Gioia).

Reti: 13’ Borri, 20’ Gucci.

SIENA – La Baldaccio Bruni torna da Siena con un ko. In casa del Mazzola infatti la formazione di Palazzi cede a causa di un primo tempo ben condotto dal padroni di casa che dopo 20 minuti avevano già raggiunto il doppio vantaggio. Vantaggio locale già al 12’: il suggerimento per Borri, apparso in un primo momento impreciso, mette incredibilmente in difficoltà Beretti e Vaccarecci, lo stesso Borri ci mette il piede e sigla l’1-0. Il Mazzola continua a premere galvanizzato dal vantaggio e, al 20’, ecco arrivare il raddoppio: dagli sviluppi di un corner Borri appoggia per Geraci, il tiro a botta sicura è deviato in rete da Gucci, puntuale a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. La ripresa si apre con ritmi molto blandi. Al 67’ arriva la prima conclusione per la Baldaccio Bruni con Mercuri che si libera di un avversario chiamando Fontanelli alla parata in due tempi. Le emozioni terminano qua, la Baldaccio fatica a creare a gioco cercando di scavalcare le linee difensive di casa con imprecisi lanci dalle retrovie. Ora la zona playout per la Baldaccio è distante solo un punto.