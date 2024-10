Trasferta amara. San Marino, nessun Progresso: ko in Emilia

Sconfitta in terra bolognese per il San Marino che, sul campo del Progresso, cade 1-0 al termine di una partita tiratissima vista l’alta posta in palio. A rendere più amaro questo ko vi sono due motivi principali: il primo è quello che, prima di questa partita, la formazione di Castel Maggior era l’unica del campionato (assieme al fanalino di coda Sammaurese) a non essere ancora riuscita a centrare una vittoria mentre il secondo è rappresentato dal fatto che, proprio grazie a questo successo, i rossoblù hanno agganciato (e dunque virtualmente scavalcato visto lo scontro diretto a favore) il San Marino a quota 7 punti in classifica. Per il team del Titano la situazione si fa decisamente preoccupante visto che, attualmente, la graduatoria del girone D di Serie D recita quel penultimo posto che, se il campionato finisse oggi, significherebbe retrocessione diretta.

Ma venendo alla cronaca del match, all’11 la difesa ospite respinge corto un cross di Maltoni, ma Corzani non ne approfitta calciando debolmente nonostante si trovasse in posizione favorevole. Al 27’ Iacovoni, servito da Mele, si libera di un uomo sulla destra e lascia partire una violenta conclusione respinta dall’estremo difensore avversario. Al 34’ si fa vedere in avanti anche il San Marino: Giometti fa il vuoto sull’out di destra e, dopo aver saltato secco Castagnini, scocca un violento tiro che sfuma di un soffio in corner complice una determinante deviazione di un difensore locale. Quattro minuti più tardi, su un lancio lungo, un tocco all’indietro di Castagnini mette in difficoltà la retroguardia, con Cheli che è costretto a compiere un autentico guizzo per mettere il pallone in corner. Al 45’, dopo un facile tap-in fallito da Florentine, il Progresso trova il gol vittoria con un bel colpo di testa di Maltoni su corner di Sansò. Nella ripresa, ed in particolare nella seconda metà, il San Marino spinge forte, ma i rossoblù si difendono con ordine anche agevolati dalla superiorità numerica causata dal doppio giallo rimediato dal neo-entrato Altamura.

Nicola Baldini