Trasferta catalana per i baby del Pontelagoscuro

I giovani dell’Acd Pontelagoscuro in campo a Barcellona. Si tratta di un viaggio e torneo europeo che si terrà dal 28 marzo al 1° aprile prossimo, organizzati dal Barcelonista Sporturismo, in Catalogna a Lloret de Mar. La società dell’Acd Pontelagoscuro sarà rappresentata da ben quattro formazioni giovanili, precisamente due categorie esordienti anno 2011, una degli esordienti anno 2012 ed un’altra squadra pulcini anno 2014.

"Si tratta di una bella opportunità – spiega entusiasta Paolo Fava, vicepresidente dell’Acd Pontelagoscuro – per il nostro settore giovanile dell’Acd Pontelagoscuro. Un gruppo complessivo di 120 persone tra ragazzi, dirigenti e genitori accompagnatori. Il nostro programma prevede la partenza il 27 marzo alla sera con più pullman, faremo il viaggio di notte e poi all’arrivo ci sistemeremo. Si tratta di una trasferta per un torneo di calcio internazionale, ma sarà anche un’occasione di svago per chi vorrà, in quanto siamo vicini a Barcellona e sulla costa della Catalogna".

Il torneo si chiama ‘Copa Santa’ che vedrà partecipare squadre spagnole ed europee, le categorie che scenderanno in campo sono comprese tra gli under 9 fino a under 19 maschili, oltre under 18 femminile. Un programma che ufficialmente prenderà il via giovedì 28 marzo con l’arrivo delle formazioni e sistemazioni nelle strutture ricettive. Si passa poi a venerdì 29 con la partita inaugurale al mattino, mentre nel pomeriggio si terranno le prime partite eliminatorie.

Si prosegue sabato 30 con altre gare eliminatorie ed ottavi di finale, mentre alla domenica 31 dal mattino si terranno i quarti di finale, a seguire semifinali e finalissima. Il tutto suddiviso per diverse categorie giovanili. Il lunedì 1° aprile previsto il ritorno a casa.

"L’idea del viaggio a Barcellona – prosegue Paolo Fava – per questo torneo è nata poco prima di Natale, su indicazione di Andrea Siciliano. Noi avevamo partecipato lo scorso anno a Cervia-Milano Marittima alla ‘Spal Cup’, quindi abbiamo voluto provare questa nuova esperienza. Si sono pianificati diversi incontri per capire le disponibilità ed organizzare il tutto, riuscendo a concretizzare questo viaggio e partecipazione al torneo. Abbiamo avuto una buona partecipazione e siamo pronti per questo torneo e confrontarsi con squadre straniere".

In conclusione, il vicepresidente Paolo Fava aggiunge: "Come Acd Pontelagoscuro siamo molto orgogliosi di partecipare a questo torneo internazionale per la prima volta. Siamo partiti qualche anno fa, abbiamo provveduto a ricostruire il settore giovanile, che è in continua crescita anche grazie al supporto del presidente Luca Popolo, che ha creduto al progetto. Allo stato attuale il nostro settore giovanile è abbastanza florido tanto, c’è ancora tanta da fare seppure siamo un buon punto. In totale i nostri tesserati sono circa 200 ragazzi, un bel numero".

Mario Tosatti