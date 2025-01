Trasferta dei Canarini ad Ancona. Fermana a caccia di riscatto. Brini: "Per me una gara particolare»

Gara fondamentale nell’immediato ma anche per il futuro prossimo della Fermana oggi alle 14,30 al Del Conero. Una montagna da scalare per i gialloblù di Fabio Brini quella che è l’Ancona attuale di Massimo Gadda (tecnico in pectore dei canarini due anni e mezzi fa ma alla fine matrimonio mai celebrato) che marcia a ritmo spedito verso il podio del campionato e che non ha intenzione di fermarsi.

Fermana che deve riprendere il cammino e che prova a farlo nel giorno del derby in terra dorica, contro la quarta forza del campionato. La piazza e soprattutto i tifosi (in tanti si muoveranno verso il capoluogo regionale) chiedono una reazione emotiva e di carattere. E’ invece chiaro nelle sue intenzioni e nelle difficoltà cui la squadra potrà andare incontro proprio il grande ex Fabio Brini.

"Sicuramente una gara particolare, sia per me che per i tifosi. Ad Ancona ho ottimi ricordi, con le due promozioni conquistate, ma chiaramente da professionista guarderò al bene della Fermana. I dorici stanno trovando continuità, sono una squadra ben allenata, molto organizzata e solida, che ha trovato ottimi risultati nell’ultimo periodo e che non dà molti punti di riferimento all’avversario. Noi dobbiamo ritrovare delle certezze e chiaramente questo passerà dai risultati, sono l’unica medicina possibile. Possiamo sicuramente raggiungere la salvezza, penso che domenica abbiamo fatto una buona partita seppure condizionata da qualche episodio: non possiamo chiaramente concedere dei regali o commettere ingenuità che possono incidere nell’economia del percorso. Andremo ad Ancona per fare la nostra partita e senza timore, poi al fischio finale tireremo le somme".

Proprio venerdì è arrivato l’argentino Etchegoyen che potrebbe subito trovare anche una maglia da titolare, pesano infatti le assenze di Tafa e Fontana per squalifica. Probabile che Brini confermi il 4-4-2 visto domenica ma con un attacco che potrebbe cambiare con De Silvestro in coppia con il rientrante Bianchimano. Da vedere se Sardo sarà impegnato dal primo minuto, magari da esterno di centrocampo, o tenuto come arma tattica in corso d’opera. Valutiazioni che spettano a Brini che non ha a disposizione per infortunio ancora Diouane, Pinzi e Barchi, elementi che avrebbero potuto dare un contributo importante.

Fermana che non sarà assolutamente sola con oltre un centinaio tifosi pronti a tenere alti i colori gialloblù anche oggi, in un match così atteso e sentito.

Probabile formazione Fermana (4-4-2): 12 Perri; 26 Tomassini, 3 Cocino, 33 Karkalis, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 7 Etchegoyen, 15 Valsecchi; 9 Bianchimano, 10 De Silvestro A disposizione 1 Di Stasio, 11 Sardo, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 24 D’Agostino, 27 Granatelli, 28 Msikine, 29 Carosi, 30 Ricci All. Brini

Roberto Cruciani