Trasferta negativa

LANCIOTTO CAMPI

1

GEOTERMICA

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito, Fedi, Mazzanti, Bambi, Manzatu(36’st Nocentini), Bini (28’ st Thiam), Cecchi (33’ st Ascolese), Verdi (14’ st Afelba), Frezza. All.Secci.

GEOTERMICA: Bettarini, Bani(1’st Pashja), Romeo, Cacciò(40’st Mecacci), Misseri, Spagnoli, Zoncu(34’st Pavoletti), Landi, Pellegrini, Rispoli(23’st Puccini), Dussol(23’st Gadiaga). All. Niccolai.

Arbitro: Serbshti di Arezzo.

Marcatore: al 32’pt Frezza.

Campi Bisenzio – Il Lanciotto con un gol messo a segno alla mezz’ora del primo tempo condanna ad un’altra sconfitta la Geotermica. Per la compagine di Larderello ha fatto il suo esordio in panchina il nuovo allenatore Matteo Niccolai che a fine partita si è detto soddisfatto, nonostante la sconfitta, della prestazione dei suoi ragazzi. " Non abbiamo giocato da squadra ultima in classifica – dice Niccolai – per niente, siamo a tenere bene il campo e non meritavamo di perdere. Poi perdere così di misura su un gol realizzato a seguito dell’unico errore difensivo che abbiamo commesso in tutta la partita fa male. Peccato perché la prestazione dei ragazzi è stata all’altezza e riuscire a portare via da questa difficile trasferta un risultato utile sarebbe stato molto importante per il morale di tutto il gruppo. Dobbiamo continuare a lavorare con tanta intensità perché se insistiamo a giocare così i risultati non possono non arrivare".

Per la cronaca il gol dei locali è arrivato al 32’ del primo tempo. Un cross proveniente dalla destra, è arrivato in area e l’attaccante del Lanciotto Campi, Frezza, si è ritrovato solo in area piccola e non ha avuto problemi a mettere la palla alle spalle di Bettarini. La Geotermica ha reagito e, sia nel finale di tempo e poi nella ripresa, è riuscita a creare buone occasioni per ottenere quel pareggio che sarebbe stato meritato ma che non si è concretizzato.

Pietro Mattonai