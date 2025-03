Tre derby in Promozione

Una domenica all’insegna dei derby provinciali nella ventiseiesima giornata del girone B di Promozione. Nei derby tutti spezzini Canaletto-Follo, Don Bosco-Tarros Sarzanese e Levanto-Forza e Coraggio in palio anche punti pesanti trattandosi di tre gare importanti per le classifiche. Non solo quindi l’interesse di ’campanile’ ma anche legato al risultato che, a poche giornata dalla fine, potrebbe cambiare il destino delle squadre impegnate. Sfida molto interessante anche quella che attende il Beverino in casa della capolista Busalla.

Nel girone D di Prima categoria, invece, nella 25ª giornata ci saranno solo tre partite quest’oggi dopo i ben cinque anticipi disputati di ieri. Fra i match in programma spicca lo scontro diretto per la salvezza tra Romito e Cadimare, che vedrà l’esordio del nuovo mister giallo-blù Alessandro Parma.

I fari della ventesima giornata del girone F di Seconda categoria, dopo i tre anticipi di ieri, sono puntati sull’incontro al vertice del ’Falconara’ di Lerici tra le prime due della classifica tra i padroni di casa, secondi in classifica, e la capolista Ceparana. Questo il programma completo della giornata con orari delle partite e arbitri designati.

PROMOZIONECanaletto Sepor-Follo (Tanca ore 15 arbitro Fara di Genova, assistenti Brizzi e Romeo della Spezia), Don Bosco-Tarros Sarzanese (Cimma Pagliari 15 arbitro Perassolo di Novi Ligure, assistenti Spinetta e Franzese della Spezia), Levanto-Forza e Coraggio (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Vranicich di Genova, assistenti Castellucci della Spezia e Agresta di Genova), Busalla-Intercomunale Beverino (Busalla 15 arbitro Fraticelli, assistenti Calmatui e Carrea tutti di Genova), Panchina Chiavari-Magra Azzurri (Daneri Caperana 15 arbitro Ugolini, assistenti Orsini e Salvetti tutti della Spezia).

PRIMA CATEGORIAColli-Casarza Ligure (Marchini Castelnuovo Magra 10.30 Campodonico di Chiavari), Lavagna-Castelnovese (Riboli Lavagna 17.30 Bonino di Chiavari), Romito Magra-Cadimare (Biggi Romito Magra 10.30 Lenzi della Spezia).

SECONDA CATEGORIALerici-Ceparana (Falconara San Terenzo 15 Barbieri della Spezia), Rebocco-Vezzano (Tanca 17 Gelo della Spezia), San Lazzaro Lunense-Magra Azzurri under 21 (Cristoni San Lazzaro 10.30 Raggi della Spezia).