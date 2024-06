Tre fratelli da 37 gol. I Naclerio passano dal Romito al Lerici

Il Lerici Football Club presenta il nuovo direttore generale e il direttore sportivo, rispettivamente Walter Bacchini e Aldo Di Santo, entrambi protagonisti della promozione in Prima Categoria del Romito Magra Auser. Sempre dal team gialloblù arrivano i tre fratelli Matteo, Antonio e Nicola Naclerio, 37 reti in tre. Il nuovo allenatore rossoverde è Roberto Belloni, ex al San Lazzaro Lunense, con esperienze in passato alla Juniores del Magrazzurri e al Borgo. Col nuovo trainer in arrivo pure Diego Sergiampietri come preparatore dei portieri (oltre che nel ruolo di dirigente) mentre il portiere sarà Alessandro Belloni.

In allestimento intanto a Pugliola il ’Torneo di calcio saponato’ che terrà banco da venerdì 5 a domenica 7 luglio, dalle 17 a mezzanotte, per squadre composte da 5 giocatori. Quota d’iscrizione 75 euro. Nel contesto delle partite previsti lotteria, dj-set, bar e sgabei. Per informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere ai numeri di cellulare 338-5972272, 366-9846130 e 348-3495230.

Nella foto: Bacchini e Di Santo