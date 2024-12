Tre schiaffi all’Urbino. Il Montecchio riparte

K Sport Montecchio

3

Urbino Calcio

0

K SPORT GALLO (4-3-3): Cerretani, Kalombo Mbuyamba, Baruffi (10’ st Notariale), Nastase, Nobili, Carta, Fiorani (31’ st Di Pollina), Sakaj (17’ st Torelli), Micchi, Magnanelli (44’ st Guglielmo), Gurini (38’ st Pizzagalli). All. Magi.

URBINO (4-3-1-2): Paolucci, Mari (32’ st Sergiacomo), Mea (7’ st Montesi), Boccioletti, Nisi, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante, Serges (32’ st Bellucci). All. Mariani.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 25’ pt Fiorani, 33’ pt Magnanelli, 29’ st Torelli.

Note: ammoniti Cerretani (K), Nastase (K), Nobili (K), Tamagnini (U).

Gran derby nell’ultima giornata del girone di andata allo Spadoni di Montecchio. Locali che arrivano da due sconfitte consecutive, mentre i ducali arrivano da quattro vittorie che gli hanno permesso di avvicinare la zona play off. I ragazzi di mister Magi hanno numerose defezioni con Dominici e Peroni squalificati, oltre agli infortunati Perri e Villanova. Gli ospiti pressoché al completo tranne il lungodegente Sartori ancora ai box. Parte meglio l’Urbino che matte alle corde i locali con azioni tambureggianti con Galante e Bardeggia protagonisti. Al 19’ indecisione del portiere locale, ma gli avanti ducali non ne approfittano. Al 26’ su una ripartenza K Sport in vantaggio: Fiorani si accentra e dai 30 metri c’entra l’angolino alla sinistra del portiere. Al 33’ raddoppio Montecchio Gallo: Gurini lavora bene sulla sinistra, lascia partire un cross che Magnanelli incorna per il 2-0. Raddoppio che affievolisce la foga agonistica dei gialloblù che non riescono più ad essere pericolosi. Anche il secondo tempo inizialmente offre pochi spunti, con i ragazzi di Magi che agevolmente controllano gli sterili attacchi dei ragazzi di Mariani. Su ripartenza al 65’ è il neoentrato Notariale a impegnare severamente Paolucci. Al 68’ Cusimano ci prova dalla distanza, tiro deviato che Cerretani para in sicurezza. Al 74’ spettacolare azione dei locali che liberano Torelli, che aveva iniziato l’azione, per un gol bellissimo. Nel finale ci prova con caparbietà Galante che però viene sempre ben intercettato dalla difesa locale. Sullo scadere dopo bella azione di Guglielmo la palla arriva a Di Pollina che colpisce il palo. Finisce 3-0 con il Montecchio che accorcia sulla capolista Maceratese.