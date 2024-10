Trenta squadre si sfidano nell'aperitivo del Campionato Spezzino

La Spezia, 2 ottobre 2024 – È iniziato il precampionato di calcio a 7 amatoriale organizzato da Campionato Spezzino affiliato Aics: 30 le squadre iscritte divise in otto gironi.

Trascinati dalla tripletta di Rolla, Grandi Macchine ha la meglio su FC Prati 2024, società fondata quest'estate e alla prima partecipazione. Nel girone B, Carbonitalia vince con due reti di scarto su Perffo'. Nella Lakomitiv Loska, vincitrice del campionato di serie B, in evidenza Mattia Valletta: l'ex Arcola Garibaldina, autore di una doppietta, porta i tre punti alla squadra del tecnico Verdini.

Gara combattuta ed estremamente equilibrata tra Fc Pieve e Sorbolo che si dividono la posta in palio. Nel girone E, i sarzanesi di Real Prulla hanno la meglio sui ragazzi di Portovenere per quattro reti a due.

Finiscono entrambe in pareggio le gare del girone F: Rainbow Melara in vantaggio di tre reti si fa recuperare nel finale mentre il portiere Folegnani di Gino Hair Salon, mvp della gara, permette ai sarzanesi condotti da mister Giannarelli di portare a casa un punto contro i ragazzi dello Spezia Calcio Popolare, squadra formata da un mix di giocatori molto giovani ed ex veterani con un passato in Figc.

Ottimo inizio di precampionato anche per Spezia 2000: 3-2 contro Bon Sti Chi. Stesso risultato per i Doi Fanti su Quelli del Giovedì: i pizzaioli chiudono la pratica con reti nel primo tempo. Mazzei e Goretta a taccuino per gli ospiti.

Protagonista della gara contro Real Bozi, Migliano Edoardo, autore di una tripletta, regala i tre punti ai Belini Frizzanti.

Nell'ultima gara della settimana, C.M.B.-Enjoyers, squadre al primo anno di attività, ha la meglio la squadra di Luca Lazzeri. Per Enjoyers in evidenza Molinari Nicola, autore di una doppietta.

Questo il dettaglio della prima giornata.

Girone A: Grandi Macchine FC-FC Prati 2024 7-3. Girone B: Perffo'-Carbonitalia 2-4. Girone C: Alfredo Uomo-Lakomitiv Loska 1-4, BF Team Next Gen-Deportivo la Cadrega 6-0. Girone D: FC Pieve Fuoricampo-Sorbolo F.C. 3-3, ASC Boatable-Terzo Mondo 6-0. Girone E: Avanti Tutta Pluriparts-The Garden 6-0, Portovenere FC-Real Prulla 2-4. Girone F: Gino Hair Salon-Spezia Calcio Popolare 1-1, Pizzeria dal Mancio-Rainbow Melara 3-3. Girone G: Bon Sti Chi-Spezia 2000 2-3, Doi Fanti-Quelli del Giovedi 3-2. Girone H: BF Team-Real Bozi 8-4, C.M.B.-Enjoyers 6-3.

Nella seconda giornata, nel girone A, valanga di gol di Fc Prati 2024 ai danni della Fulgor: 4 reti di Salvatori e tripletta di Darli e Nika. I vicecampioni nazionali di calcio a 5 Aics ND Trasporti non vanno oltre il pareggio con Carbonitalia: 5-5 il risultato finale.

Nel girone C partenza in salita per la Lakomitiv Loska: in svantaggio dopo pochi secondi, ribalta comunqur il risultato e conquista la vetta della classifica.

Gara ricca di reti tra BF Next Gen e Alfredo Uomo, in evidenza Venturini con una tripletta.

Nel girone D, vittorie per Sorbolo e FC Pieve che si trovano a pari punti in testa al girone. Avanti Tutta e Real Prulla sarà l'attesa gara per decretare la vincente del girone E nell'ultima giornata del girone: alle tre reti di Mazzantini dei ragazzi dei Prati contro Portovenere, rispondono i sarzanesi con le cinque reti di Montani su The Garden.

Nel girone F, Spezia Calcio Popolare vince di misura su Rainbow e la tripletta del bomber Gambino permette a Gino Hair Salon di conquistare i 3 punti.

Il capocannoniere della serie B della scorsa stagione, Kevin Goretta, autore di ben 5 reti è in assoluto il protagonista della gara tra Spezia 2000 e Quelli del Giovedì.

Nel girone H, importante successo di BF Team che gli consente di salire al primo posto in classifica. Ecco il dettaglio della seconda giornata.

Girone A: FC Prati 2024- Fulgor 14-2. Girone B: Carbonitalia-ND Trasporti 5-5. Girone C: Alfredo Uomo- BF Team Next Gen 6-6, Lakomitiv Loska-Deportivo la Cadrega 7-3. Girone D: Terzo Mondo- Sorbolo F.C. 1-8, Asc Boatable- FC Pieve Fuoricampo 2-4. Girone E: Avanti Tutta Pluriparts- Portovenere FC 8-1, The Garden-Real Prulla 3-9. Girone F: Gino Hair Salon-Pizzeria dal Mancio 6-4, Spezia Calcio Popolare-Rainbow Melara 4-3. Girone G: Bon Sti Chi-Doi Fanti 1-6, Spezia 2000- Quelli del Giovedi 3-11. Girone H: Bf Team-C.M.B 8-3, Real Bozi-Enjoyers 3-1.