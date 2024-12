Triangolari di Coppa Provinciale. Il secondo turno sorride ad Alberese e Scansano

Il secondo turno dei triangolari di Coppa Provinciale fanno sorridere Alberese e Scansano. L’Alberese batte 6-0 il Montiano all’Athos Bonini. Montiano molto decimato dalle assenze e Alberese che è andato sul velluto. Lo Scansano invece vince senza scendere in campo. Il Braccagni esce a testa bassa dalla competizione invece. Dopo aver perso 1-0 a Ribolla la prima sfida del proprio triangolare, la formazione giallorossa di mister Diego Tosi ieri non si è presentatata al Tavarnesi di Braccagni per l’incontro con lo Scansano. Una brutta figura per la società di casa che quindi prenderà il 3-0 a tavolino dal giudice sportivo. La scelta della società pare sia dovuta alla difficoltà nel reperire undici giocatori per la partita, visto il turno infrasettimanale e l’orario delle 14.30. La Polisportiva Scansano quindi salirà a quota 3 punti in classifica appaiando così il Ribolla. Mercoledì 18 però ci sarà la terza ed ultima sfida che vedrà le due formazioni sfidarsi per accedere alla finale della coppa prevista nel mese di febbraio. Per quanto riguarda l’altro triangolare invece vede adesso l’Alberese con 4 punti frutto della vittoria di ieri contro il Montiano e del punto contro il Pitigliano. Mercoledì prossimo il Pitigliano se la vedrà appunto col Montiano per il terzo e decisivo incontro del triangolare di semifinale. Pitigliano che per passare dovrà vincere col Montiano con maggiore scarto rispetto a quanto fatto dall’Alberese. MONTIANO: Conti, Fedeli, Rosati, Valentini, Renieri, Mucci, Ceesay, Bartalucci, Elkharraz, Jallow, Kuyateh. A disposizione: Pignattai. All. Mena Oliva.

ALBERESE: Boccio, Mazzocco, Caoduro, Mazzi, Boldorini, Ombronelli, Liguori, Steri, Ricci, Palmieri, Cerboneschi. A disposizione: Fortunati, Massieri, Dovidio, Dalla Monta, Martini, Pegoraro, Galli. All. Lupo.

Reti: 15’, 30’st Palmieri, 46’ Ricci, 10’st Cerboneschi, 30’st Mazzi, 35’st Martini.