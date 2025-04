Triestina sfida Renate: lotta per evitare i playout in Serie C

La Triestina è una delle anomalie di questi ultimissimi campionati di Serie C. Budget enorme, squadra forte, piazza importante ma quando bisogna scendere in campo e fare punti cominciano i problemi. Attualmente ne ha 33, sarebbero 38 senza la penalizzazione, sta lottando per evitare i playout e alle 17.30 sarà ospite di un Renate che sta vivendo la terza fase “up“ stagionale (poker di successi consecutivi) che l’ha portato immediatamente alle spalle del terzetto di testa composto da Padova e Vicenza, protagoniste del duello per salire in B e Feralpi Salò. Quarto posto che ora è l’obiettivo del club. "Incontriamo una squadra molto forte che ha una classifica così bassa per colpa di una partenza deficitaria. Nel girone di ritorno ha fatto bene. Difficile trovarle punti deboli" spiega Foschi. E all’andata Trieste e il “Nereo Rocco“ furono uno dei tanti punti di svolta della stagione nerazzurra quando il tecnico decise di passare al 3-5-2 e la squadra reagì con una vittoria 1-0 grazie alla rete di Vassallo. Che però oggi non sarà disponibile e il suo posto in mezzo al campo sarà preso da Bonetti o Esposito. Oramai Foschi ha trovato la quadratura, difficile vedere un Renate rivoluzionato da quello delle ultime 3-4 uscite e così sarà anche nei playoff. Quindi Nobile tra i pali, difesa super affidabile con Spedalieri, Auriletto e Riviera, lo stesso dicasi per il centrocampo completato sugli esterni da Eleuteri e Ghezzi o Siega. Non vedremo cambiamenti anche nel tridente offensivo dove spicca il centro-boa De Leo che dopo il gol di domenica ha guadagnato ulteriori punti nelle gerarchie di mister Foschi come Calì e Delcarro che sanno interpretare quel ruolo alla perfezione. Per quanto riguarda la formazione ospite, Tesser recupera sicuramente Udoh mentre permane un grosso punto interrogativo su Correia, uscito malconcio dalla sfida con la Feralpi. Intanto, in chiave quarto posto, il Trento è sceso in campo ieri pomeriggio e ha perso 2-0 con la Giana, mentre l’altra squadra in lizza per il quarto posto, l’AlbinoLeffe, gioca domani contro la Pro Vercelli. In via Icmesa arbitra il signor Andreano di Prato, diretta su Sky Sport e in streaming su Now.