Tris del Sorano col Paganico. Il Cinigiano sbanca Roccastrada

Continua il testa a testa a distanza in vetta al campionato di Seconda categoria: Cinigiano e Sorano vincono e convincono e restano appaiati in vetta con gli stessi punti. Sorride il Campagnatico, vincente e sempre in scia alle prime due della classifica. Stecca stavolta il Montieri che nello scontro diretto col Riotorto deve cedere il passo alla squadra di casa. Risale piano piano la classifica il Manciano che, da quando ha Renaioli seduto in panchina, sta ottenendo risultati importanti e potrebbe anche sognare di entrare in zona playogg. Sorprende ancora la Maglianese, vittoriosa nel derby con la Marsiliana.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 40, Cinigiano 40, Campagnatico Arcille 34, Riotorto 28, Montieri 27, Manciano 24, Marina 23, Maglianese 22, Roccastrada 18, Intercomunale Santa Fiora 17, Castell’Azzara 15, Paganico 15, San Quirico 13, Marsiliana 11, Virtus Amiata 8, Castiglionese 7.