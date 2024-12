TRIS DI DERBY. Campagnola:. Jocic per il blitz a Casalgrande

Dopo lo stop generale per maltempo, ripartenza per il calcio dilettanti (ore 14.30) costretto agli straordinari coi recuperi a ridosso di Natale.

Succulento tris di derby per tutti i gusti nel girone B di Promozione: campo principale il "Ferrarini" per la sfida fra i locali del Castellarano e la Riese appaiate in terza piazza. Poco distante al "Gottardi" i locali del Casalgrande provano a fermare la marcia del Campagnola in serie utile da 7 gare e che farà esordire il bomber Jocic, ex bandiera dello United Carpi. Promette scintille anche l’ultimo derby fra la Sammartinese e il Baiso/Secchia rilanciato dalla cura Santi in panchina. Per i neroverdi pronti al debutto il neo-acquisto Marco Gozzi, attaccante in arrivo dall’Atletic CdR Mutina che avrà il duro compito di non far rimpiangere il bomber Zogu, ko fino a fine stagione per la rottura del crociato anteriore, e il baby reggiano Alessandro Ferrari (2006) prelevato dal Fabbrico. Il carrello dei derby si conclude nel girone A dove al "Notari" va in scena Montecchio-Vezzano con in palio tre punti per restare agganciati al treno play-off; locali privi dello squalificato centrocampista Sanè.

Si ripropone il duello fra l’attuale regina Bibbiano/San Polo e i vicini di oltr’Enza del Monticelli dove in estate è approdato il guardiano reggiano Francia, ex di turno. Scontro diretto fondamentale per il Masone che trasloca sul sintetico di Campogalliano per ricevere l’altra matricola piacentina Sannazzarese. Nella Serie A dei Dilettanti fari puntati sul "Borelli" per lo scontro di vertice fra la Correggese e il Nibbiano che guida la classifica con un punto sui biancorossi, ma anche una gara in più con l’anticipo di sabato scorso pareggiato con l’Agazzanese. Gol assicurati sempre nella Bassa reggiana per l’altra sfida d’alta quota fra la Brescello Piccardo e il Borgo San Donnino. Non può fallire lo Sporting Scandiano che deve sfatare il tabù del "Torelli" dove sinora non ha ancora vinto in campionato contro la cenerentola Virtus Castelfranco ancora al palo e da qualche settimana affidata dal trainer reggiano Benetti. Altro esame per l’Arcetana che viaggia nel bolognese sul sintetico dello Zola, terza forza del lotto. In Prima categoria trappola in quota per la capolista Virtus Correggio che affronta il testacoda con l’Atletic Progetto Montagna rifugiatosi sul proprio sintetico. Crocevia stagionale fra Daino Santa Croce e Povigliese, mentre la Rubierese non può fidarsi degli Original Celtic Bhoys che hanno dato segnali di risveglio.

In Terza big-match esterno per la regina Sporting Cavriago che rende visita allo Sporting Tre Croci, squadra del momento issatasi in seconda piazza a braccetto col Cavriago..

Eccellenza

Brescello Piccardo (27)-Borgo San Donnino (25); Colorno (12)-Vianese (25); Correggese (30)-Nibbiano (31); Sporting Scandiano (10)-Virtus Castelfranco (0); Zola Predosa (29)-Arcetana (19).

Promozione

Girone A: Bibbiano/San Polo (27)-Monticelli (16); Boretto (19)-Carignano (19); Fidenza (12)-Bagnolese (18); Luzzara (18)-Pontenurese (22); Masone (13)-Sannazzarese (14) sul sintetico di Campogalliano (ore 17.30); Montecchio (20)-Vezzano (21). Girone B: Casalgrande (22)-Campagnola (25); Castellarano (26)-Riese (26); Sammartinese (22)-Baiso/Secchia (24). Prima categoria

Girone B: Basilicastello (14)-Atletico Bibbiano Canossa (16); Palanzano (18)-Barcaccia (8) sul sintetico di San Pancrazio; Quattro Castella (13)-Fognano (15) sul sintetico di Salvarano. Girone C: Atletic Progetto Montagna (7)-Virtus Correggio (30) sul sintetico di Castelnovo Monti; Campeginese (10)-Madonnina (16); Corlo (10)-Boca Barco (13) sul sintetico di Fiorano (ore 18); Daino S.Croce (11)-Povigliese (13); Rubierese (22)-Original Celtic Bhoys (7); Solierese (20)-Guastalla (24).

Seconda categoria

Girone D: Fc 70 (11)-Virtus Mandrio (23); Novellara (26)-Rapid Viadana (17); Reggiolo (16)-S.Prospero Correggio (18); S.Faustino (17)-S.Ilario (23); Saxum United (17)-Santos 1948 (7). Posticipata a martedì sera Virtus Bagnolo-Reggio Calcio. Girone E: Boiardo Maer (11)-Carpineti (18); Casalgrandese (16)-Celtic Cavriago (25); Consolata (13)-Fellegara (19); Eagles Sassuolo (0)-Borzanese (18); Roteglia (11)-United Albinea (25); Puianello (9)-Cerredolese (17). Terza categoria

Biasola (6)-Collagna (12) sul sintetico "Lari" (ore 19); Cavriago (26)-Gatta (20); Coviolo (12)-Ramiseto/Ligonchio (12); Plaza Montecchio (17)-Fogliano (12); Sporting Tre Croci (26)-Sporting Cavriago (31). Rinviate per neve Amici di Davide-Felina e Vetto-Invicta Gavasseto, posticipata a martedì sera Rivalta-Cadelbosco.