Trodica trionfa in Coppa Marche Promozione: Marina battuto 2-1

TRODICA

2

MARINA

1

TRODICA: Isidori, Emiliozzi, Greco (28’st Bonvin), Ciaramitaro, Gobbi (14’st Giovannini), Virgili (46’st Orazio), Panichelli, Becker, Susic, Merzoug (14’st Stroppa), Chornopyshuck (40’st Marcaccio). All. Pollastrelli.

MARINA: Cominelli, Burini (40’st Santarelli), Droghini (34’st Mezzanotte), Rossetti (44’st Ogiesoba), Cucinella (44’st Catalani A.), Carloni, Sabbatini, Gregorini, Pierandrei, Daidone (5’st Massaccesi), Gagliardi. All. Spadini.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 16’pt Chornopyshuck, 38’pt Gregorini, 38’st Bonvin.

Note - Spettatori 600 circa.

Il Marina lotta, si batte, ma cede il passo al cospetto dell’imbattibile Trodica, la regina di Coppa Marche Promozione. E così, dopo il trionfo in campionato arriva anche un altro, meritato, titolo in bacheca.

La cronaca: il Marina va subito vicino al gol con una progressione offensiva di Pierandrei che parte in profondità, sterza e calcia verso la porta di Isidori che si sporca i guantoni dopo appena un minuto di gioco.

Scampato il pericolo, il Trodica si riassetta e con un paio di lanci lunghi mette in apprensione la retroguardia rivierasca.

Il match diventa sempre più intenso e con il passare dei minuti il Marina perde di precisione, non il Trodica che trova il gol poco dopo il quarto d’ora. Delizioso cross in area di Gobbi, preciso e potente, l’inserimento di Chornopyshuck è perfetto e da due passi infila Cominelli, trovando il gol che sblocca la finale.

I ritmi si abbassano, eppure, a pochi minuti dalla pausa Gregorini pesca il jolly: una pennellata su calcio di punizione che si insacca sotto il sette, alla destra di Isidori, vale il pareggio.

Ad inizio ripresa Chornopyshuck si fa subito vedere in area avversaria, ma il suo tiro da posizione defilata non impensierisce Cominelli. Ancora Chornopyshuck, stavolta ben più pericoloso: il colpo di testa dell’ex Civitanovese però impatta in pieno sulla traversa. Sfortunato il Trodica, ma sempre aggrappato al suo bomber che da solo semina il panico.

Un pericolo costante e lo dimostra anche al decimo minuto con un tiro potente, ma poco preciso visto che termina la sua corsa sull’esterno della rete.

Ma il Marina è vivo e non va distante dal gol del sorpasso: prima con un fendente di Massaccesi poi con Carloni che fuori equilibrio getta alle ortiche un pallone molto interessante, con Isidori ancora a terra.

Il tempo passa e gli animi si scaldano, ma il Trodica rimane concentrato ed al 38esimo trova il gol del nuovo vantaggio, grazie a Bonvin che approfitta di un’uscita a vuoto di Cominelli per piazzare il colpo del 2-1.

Il Marina avrebbe la possibilità di pareggiare, in pieno recupero, con un tiro da centro area di Gregorini, Isidori è superlativo e di fatto consegna al Trodica la Coppa Italia Promozione.