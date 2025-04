Trofeo delle Regioni 2025: Stop a Eccellenza e Promozione per le Rappresentative Regionali

Fine settimana anomalo in Eccellenza e Promozione ferme per consentire alle rappresentative regionali di partecipare all’edizione 2025 del Trofeo delle Regioni che prende il via nella giornata di oggi in Sicilia. I migliori 2006 e 2007 che si sono messi in evidenza nei due principali campionati dilettantistici, selezionati dallo staff della rappresentativa Under 19 guidato dall’ex tecnico di Fermana e Montegiorgio Gianluca De Angelis. Ecco l’elenco dei ragazzi a disposizione: Cerquozzi e Ioele (Porto sant’Elpidio), Filiaci (Atletico Azzurra Colli, Lalaj (Atletico Mariner), Atzori (Corridonia), Morini (Gabicce Gradara), Pietropaolo (Grottammare), Cerretani (Ksport), Sergiacomo (Urbino), Alidori, Chimezie, Mangiacapre (Montegranaro), Galeotti (Montefano), Morelli (Monturano), Gigli (Osimana), Bongelli, Ciattaglia (Maceratese), Tarulli (Sangiustese), Manna (Tolentino), Antoniucci (Urbania). Insieme a loro le rappresentative maschili Under 17 e Under 15 oltre alla Rappresentativa Femminile. Prime gare in programma oggi con le sfide che vedranno le Marche affrontare la Lombardia, secondo impegno del girone domenica contro la Sicilia e ultimo match in programma lunedì contro la Basilicata. Delegazione regionale al seguito dunque per i migliori giovani selezionati sul territorio regionale. Per quello che riguarda invece i campionati di Eccellenza e Promozione è prevista una lunga sosta, considerando anche le festività pasquali: si tornerà in campo per l’ultimo turno di campionato nel weekend del 26 e 27 agosto con tanti verdetti finali da dare, la corsa alla Serie D aperta e le griglie playoff e playout nei due gironi ancora tutte da definire negli ultimi 90 minuti.

Fine settimana dunque in cui il calcio locale si concentra esclusivamente su Prima e Seconda categoria che giocheranno la terzultima giornata di campionato (gare in programma alle ore 16) con tantissimi verdetti ancora da emettere. Ecco il quadro completo delle gare

Prima Categoria. Girone C: Belfortese-Real Elpidiense, Urbis Salvia-Casette D’Ete Girone D: Castel di lama-Futura 96, Aqcquasanta-Cuprense, Pinturetta-Centobuchi, Real eagles Virtus pagliare-Comunanza, Castoranese-Petritoli, Real Montalto-Afc Fermo, Invictus-Piceno United, PedasoCampofilone-Offida

Seconda Categoria. Girone G: Tirassegno-Salvano, Mandolesi-Monte San Pietrangeli, Usa Fermo-Piane Mg, Avis Ripatransone-Corva, Atletico M.U.-Grottazzolina, Montefiore-Vis Faleria, Montottone-PonzioGiberto, Monte San Martino-Valtesino (oggi) Girone H: Jrvs Ascoli-Agraria Club, Monteprandone-Castignano, Santa Maria Truentina,-Atletico Porchia, Acquaviva-Atletico Gmd, Croce Casale-Mozzano, Olimpia Spinetoli-Vigor Folignano, Piazza Immacolata-Vis Stella, Venarottese-Maltignano.

