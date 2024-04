Trofeo "Salvaschiani». Il sorteggio dei gironi dedicato agli Under 15

Inizierà il 25 aprile e terminerà il 26 giugno la ventiduesima edizione del trofeo Mauro Salvischiani, storico medico pratese, organizzato dalla Zenith Prato all’impianto Chiavacci. Nella clubhouse di via del Purgatorio si è tenuto il sorteggio dei gironi della manifestazione dedicata agli Under 15, classe 2009. Al nastro di partenza ci sono 32 squadre suddivide in otto gruppi: le prime due proseguiranno per la vittoria del Salvischiani, le ultime due dei gironi si giocheranno il trofeo Carlo Vannucci. "Un bellissimo torneo a carattere regionale e che vede le migliori società del panorama regionale – dice il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini -. Un torneo che ci impegnerà nei mesi di aprile, maggio e giugno e che vedrà tante giovani promesse calcare i campi del Bruno Chiavacci. Speriamo sia un torneo all’insegna del fairplay e del bel gioco, con un pubblico rispettoso e partecipe". Questa la suddivisione dei gironi. Gruppo A: Csl Prato Social CLub, Audace Galluzzo, Sporting Arno e Pietà 2004. Girone B: Lastrigiana, Poggibonsese, Lanciotto, Valbisenzio. C: Sporting Cecina, Limite e Capraia, Prato, Viaccia. D: Scandicci, Oltrera, Rinascita Doccia, Giovani Rossoneri. E: Affrico, Pistoiese, Montemurlo Jolly, Sesto. F: Tau, Poggio a Caiano, Margine Coperta, Sorms San Mauro. G: Sestese, Zenith Prato, Pistoia Nord, Grignano. H: Cattolica Virtus, Maliseti Seano, Pro Livorno Sorgenti, Mezzana.