Troise arriva sulla panchina dell’Arezzo. Firma sul contratto per due anni: ecco lo staff

di Andrea Lorentini

Emanuele Troise è il nuovo allenatore dell’. L’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio dopo che nella mattinata il 45enne allenatore napoletano aveva incontrato a Roma il presidente Guglielmo Manzo insieme al ds Nello Cutolo e sottoscritto, formalmente, un accordo che era ormai stato trovato da qualche giorno. Per lui contratto biennale. Sarà presentato lunedì 3 giugno alle ore 11. Va definendosi anche lo staff che affiancherà Troise nella sua avventura in amaranto. All’ombra di San Cornelio lo seguiranno, quasi certamente, il vice Domenico Di Cecco e il match analyst Filippo D’Alesio. Il preparatore dei portieri e il preparatore atletico potrebbe invece ritrovarseli in casa, proseguendo il lavoro con Massimiliano Magi e Maurizio Pecorari, quest’ultimo sotto contratto fino al 2025. Sia Magi che Pecorari hanno dimostrato di essere ottimi professionisti e una loro conferma vorrebbe dire proseguire, comunque, nel segno della continuità.

Non va dimenticato che Magi ha contributo alla crescita esponenziale di Trombini. Troise è il settimo allenatore della gestione Mag/New Energy: prima di lui in panchina si sono seduti Potenza, Camplone, Stellone, Mariotti, Sussi, fino al biennio di Paolo Indiani In tanti sui social hanno voluto dare il benvenuto al nuovo allenatore anche se nel dibattito tra i tifosi il nome di Troise divide: c’è chi avrebbe preferito un tecnico più navigato e già vincente in categoria, e altri che invece apprezzano la scelta di un profilo giovane e in ascesa che sappia lavorare con i giovani. Quello che filtra è che non ci saranno stravolgimenti nella rosa. Considerati i rientri dai prestiti, sono circa una ventina i calciatori sotto contratto. L’intenzione di Cutolo è quella di evitare scossoni all’organico e dare continuità al progetto seppur con un timoniere differente che porterà, certamente le sue idee, ma in un solco tattico che non dovrebbe discostarsi troppo dal suo predecessore. Il moduli base saranno il 4-3-3 e 4-2-3-1. Dalla prossima settimana il mercato dell’ è destinato a decollare. Innanzitutto, Cutolo dovrà capire se ci sono margini per rinegoziare i prestiti di quei giocatori che sono tornati alle società di appartenenza. Tre terzini su quattro, ovvero Coccia, Donati e Renzi, hanno salutato al momento. Se non sarà possibile trattenere nessuno di loro tre, la batteria di esterni difensivi andrà completamente rinnovata. Zona e Poggesi che hanno fatto il percorso inverso, non sembrano offrite le stesse garanzie. A loro si aggiunge Mawuli, tornato al Sud Tirol.

Se la trattativa per riprendere il ghanese si rivelasse complicata, in quel ruolo Troise potrebbe chiedere il lituano Megelaitis con lui a Rimini.