Troise guarda oltre:: "Ripartiamo da qui e puntiamo alla Coppa"

Alla vigilia Emanuele Troise aveva sottolineato che battere la Pianese avrebbe avuto un valore importante per chiudere l’andata a quota 32 e prendere fiducia per il girone di ritorno. Un concetto che l’allenatore ripete nel post Pianese.

"È un’ulteriore base di partenza per crescere ed acquisire consapevolezza in un torneo molto equilibrato. Mercoledì, in coppa, avremo un altro step fondamentale". Sulla scelta di giocare senza centravanti di ruolo. "E’ una soluzione tattica su cui lavoriamo spesso. In base all’avversario, stavolta, c’erano le condizioni per proporla". Si sofferma su Pattarello. "Sono strafelice per lui perché non ha passato un momento semplice. Tutti devo avere l’ambizione di alzare il proprio rendimento". Non poteva mancare di fronte a microfoni e taccuini proprio lui, l’uomo della partita, Emiliano Pattarello, autore di tutti e quattro i gol amaranto. "Una volta che faccio un poker lo vedo solo io – scherza il numero 10 – Io come Bazzani? Fa piacere sul piano personale, non mi era mai successo di farne quattro. In generale siamo stati bravi a sfruttare gli episodi, però dobbiamo migliorare. In questo girone d’andata gli infortuni non ci hanno mai permesso di essere sempre al completo. Adesso testa alla gara di mercoledì contro il Trapani". Si gode la vittoria anche il difensore Niccolò Gigli che traccia anche un bilancio della prima parte di stagione. "Chiudere l’andata a quota 32 punti è molto importante per quello che è la nostra prospettiva finale. Adesso, però, dobbiamo subito resettare perché mercoledì abbiamo una partita che conta molto".