Troise non fa drammi:: "Ci è mancato soltanto il gol"

"Ci è mancato solo il gol". Emanuele Troise mastica amaro a fine gara per un pari pieno di rimpianti per non aver sfruttato la superiorità numerica per l’intera ripresa. Il tecnico poi analizza la prestazione. "Ai ragazzi ho poco da rimproverare. Semmai una maggiore cattiveria in fase conclusiva. Abbiamo riempito l’area di rigore, ci abbiamo provato in più modi anche cambiando assetto e con le due punte nel finale. Non era semplice sfondare contro una squadra strutturata e solida".

In sala stampa si presenta anche Marco Chiosa. "C’è amarezza più che delusione perchè abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma non è bastato. La superiorità numerica a volte complica più che agevolare. Loro si sono chiusi e a noi è mancata un pò di qualità negli ultimi 25 metri - l’analisi del difensore che poi aggiunge - Una vittoria avrebbe spalancato nuovi scenari. Peccato. Ci teniamo stretti questo pareggio che ci posiziona comunque un punto in più rispetto all’andata e pensiamo già alla prossima partita casalinga contro il Pineto".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Salvatore Santoro. "Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra fisica. L’espulsione aveva incanalato la gara nel binario giusto, ma ci è mancato l’episodio per vincerla. Adesso arriva il Pineto che con il nuovo allenatore ha cambiato marcia, ma dobbiamo sfruttare il secondo turno casalingo per tornare subito a vincere".

Andrea Lorentini