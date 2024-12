Trombini stacanovista, Pattarello il bomber. L’Arezzo ai raggi X: i numeri al giro di boa

di Luca AmorosiAREZZOIl Natale è ancora nell’aria e l’Arezzo si gode qualche giorno di meritato riposo. Alle porte, infatti, c’è un 2025 che si preannuncia intenso, in cui il Cavallino vuole tentare di ricucire il divario sul terzetto di testa composto da Ternana, Pescara ed Entella e per questo dovrà premere sull’acceleratore fin da subito. Ricaricare le batterie, insomma, è la parola d’ordine di questi giorni di festa, tra brindisi e tombole. E siccome la tombola è proprio il gioco del momento, proviamo a dare anche noi i numeri di questa prima parte di stagione. L’Arezzo finora ha ottenuto 35 punti nelle prime 20 giornate di campionato, frutto di 10 vittorie, altrettanti pareggi e 5 sconfitte. In coppa, invece, ha vinto tre partite e ne ha persa una, che è valsa l’eliminazione ai quarti di finale.

Troise finora ha impiegato 23 giocatori dell’attuale rosa, cui bisogna aggiungere Catanese e Iori ceduti nelle ultime ore del mercato estivo e Concetti, attaccante della Primavera che subentrò a Carpi. Non hanno ancora collezionato un minuto in gara ufficiale, invece, il terzo portiere Galli e i difensori Masetti e Barboni, oltre ovviamente a Zona fuori lista. Il giocatore più utilizzato, come prevedibile, è Trombini con 2.070 minuti all’attivo. Tra i giocatori di movimento, il più spremuto è stato Renzi (2.038 minuti) seguito da Guccione (1.568) e Coccia (1.512). I dati sui minuti giocati sono indicatori piuttosto fedeli anche di quelli con il maggior numero di presenze: qui guidano Pattarello e Renzi con 24 (tutte le partite, da titolari o subentrando), una in più di Trombini, Coccia, Mawuli e Gucci. È sempre Pattarello, invece, il miglior realizzatore con 9 gol (8 in campionato e uno in coppa). A far impennare le sue statistiche, manco a dirlo, il poker di gol alla Pianese dello scorso 15 dicembre.

Il secondo in questa speciale classifica è Ogunseye con 6 reti (4 in campionato e la doppietta di Perugia nell’ottavo di coppa). Appena tre i gol che non sono arrivati dal reparto offensivo: uno di Chiosa in coppa contro l’Ascoli, uno di Mawuli a Carpi e uno di Renzi contro la Spal in casa. Un difetto che la squadra di Troise dovrà cercare di limare nell’anno nuovo. Il re degli assist, di contro, è Guccione con quattro passaggi decisivi, uno in più dei compagni di reparto Gaddini e Pattarello. Riceverà carbone dalla Befana Mawuli, in cima alla lista dei "cattivi" con 7 ammonizioni. Un dato senz’altro particolare, nonché una nota di merito per tutta la squadra, è che l’Arezzo non ha subìto neanche un’espulsione finora. Infine, un paio di numeri per gli amanti delle statistiche più particolari: Guccione e Mawuli sono stati i giocatori più volte sostituiti a partita in corso (13), mentre Gaddini e Gucci sono i calciatori più volte subentrati (rispettivamente 16 e 15 volte).