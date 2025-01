Troppa Entella per la Pianese, a Chiavari finisce 2-0

Chiavari, 25 gennaio 2025 – Troppo forte la corazzata Entella per una Pianese rimasta comunque a lungo in partita. Il pomeriggio di Chiavari era sembrato complicato fin dalle primissime battute visto che dopo una fase iniziale la prima occasione arrivava già al 10’ con Franzoni che serve Castelli, che, per questione di centimetri, non riesce ad arrivare. Con il passare dei minuti, sono i padroni di casa a prendere il controllo del gioco e al 23’ passano: Bariti crossa sul secondo palo, dove Di Mario è ben appostato e, in spaccata, insacca alle spalle di Boer l’1-0.

Casarotto è scatenato e, al 26’, sfiora il gol del raddoppio, ma il portiere della Pianese devia in corner. La squadra di Formisano tenta la replica al 28’, ma il destro di Colombo viene bloccato da Siaulys. L’Entella sfiora nuovamente il raddoppio al 37’: questa volta è Corbari a non trovare l’impatto giusto sul traversone. I padroni di casa chiudono il primo tempo in forcing, ma la retroguardia della squadra di Piancastagnaio regge l’urto. La prima occasione del secondo tempo capita sui piedi di Franzoni, dopo appena 2 minuti ma il suo tiro non è abbastanza potente. La Pianese tenta di mettere in difficoltà la difesa biancoceleste, ma una bella azione guidata da Frey non trova sbocchi, con la conclusione di Colombo che viene respinta.

Gli ospiti provano a rendersi pericolosi dalle parti di Siaulys, ma non riescono a trovare lo spiraglio giusto. Formisano inserisce Mastropietro e Sorrentino passando al tridente pesante ma al 24’ è ancora Franzoni a rendersi protagonista con un colpo di testa diretto verso il secondo palo. Il suo tentativo non inquadra lo specchio. Nonostante gli sforzi per trovare il pareggio, al 29’ è la Virtus Entella ad ampliare il vantaggio con due subentrati: Karic serve un ottimo assist al centro per Fall, che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e insacca di prima. È 2-0. Al 40’, Proietto prova a servire Mignani, ben piazzato nel cuore dell’area di rigore, ma il bomber non riesce a raggiungere il pallone per questione di attimi. Nel finale, le zebrette continuano a lottare, ma i padroni di casa restano compatti e gestiscono con ordine tutte le iniziative degli ospiti. Dentro anche il fresco ex Boccadamo che va vicino al tris ma era in offside. VIRTUS ENTELLA – PIANESE 2-0

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Siaulys; Parodi, Tiritiello, Portanova; Bariti, Corbari (27’st Karic), Di Noia (27’st Lipani), Franzoni, Di Mario (34’st Boccadamo); Guiu (19’pt Casarotto), Castelli (27’st Fall). Panchina: Paroni, Torrielli, Garattoni, Marconi, Santini, Costa, Ndrecka. Allenatore Gallo

PIANESE (3-4-2-1) Boer; Polidori, Masetti (21’st Indragoli), Ercolani; Da Pozzo (21’st Sorrentino), Proietto, Simeoni, Nicoli (32’ st Chesti); Colmbo (21’st Mastropietro), Frey (28’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Nardi, Spinosa, Barbetti. Allenatore Formisano.

Arbitro: Gauzolino di Torino (Pasqualetto-Sbardella).

Reti: 23’pt Di Mario, 29’st Fall. Ammoniti: Masetti, Ercolani, Da Pozzo, Di Noia. Recuperi 2 e 3.