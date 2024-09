Troppo forte il Forlì, la Zenith ne prende tre

Zenith Prato

0

Forlì

3

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli, Casini (84’ Moretti), Cela, Fiaschi, Rosi; Saccenti (70’ Poli), Gemignani (55’ Cecchi), Kouassi; Toci (70’ Bicchierini); Vezzi (55’ Mertiri), Falteri. All. Settesoldi.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (51’ Lilli), Sbardella, Saporetti, Graziani (81’ Berto); Menarini (75’ Okitojicandjo), Gaiola, Campagna (50’ Rossi); Macrì, Merlonghi (51’ Masini), Farinelli. A All. F.F. Ceglia.

Arbitro: Mammoli di Perugia.

Reti: 8’ (r) Macrì, 42’ Campagna, 90’ Okitojicandjio.

Altra sconfitta per la Zenith Prato, che incassa un pesante 3-0 al "Torrini" di Sesto Fiorentino contro il più quotato Forlì e rimane nei bassifondi della classifica con un solo punto nel girone D di serie D. Partenza in salita per i pratesi. Al primo affondo, al 7’, il Forlì guadagna un calcio di rigore per il tocco in area di Rosi. Sul dischetto si presenta Macrì che non lascia scampo a Brunelli, spiazzandolo, e portando in vantaggio la formazione ospite. Una doccia fredda che i pratesi accusano. La reazione bluamaranto sta in una punizione alta sopra la traversa di Falteri al 12’. Per il resto il Forlì controlla e gestisce il vantaggio-lampo e si rende pericoloso al 18’ con Farinelli, che nel cuore dell’area di rigore incrocia troppo il diagonale non trovando lo specchio della porta di casa. Due minuti dopo Saporetti rischia su un retropassaggio corto verso il portiere Martelli, visto che Falteri intuisce e al volo tocca il pallone cercando di scavalcare l’estremo difensore avversario senza fortuna. Al 23’ Kouassi dal limite dell’area si libera per il sinistro e centra in pieno la traversa con un missile che aveva lasciato impietrito il portiere del Forlì. I padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, ma le emozioni latitano. Il Forlì bada più che altro a mantenere il possesso di palla Nel finale di primo tempo si vede ancora in avanti la formazione ospite con un tentativo di Macrì, neutralizzato in tuffo da Brunelli, che poi controlla anche un rasoterra insidioso di Merlonghi di poco a lato. Al 42’ il portiere di casa è miracoloso nell’andare a neutralizzare un tocco ravvicinato di Campagna, ma sul calcio d’angolo successivo è lo stesso numero 29 ospite ad insaccare con un gran colpo di testa nel cuore dell’area piccola e a portare sul 2-0 i suoi.

All’intervallo la Zenith Prato è sotto di due reti. Nella ripresa la formazione allenata da Settesoldi prova a scuotersi, con un tentativo di Falteri deviato in angolo da Martelli. Al 13’ dal termine, buona occasione per la Zenith Prato, che si riaffaccia nell’area di rigore del Forlì con una azione confusa che porta a molti tentativi verso la porta, tutti respinti o dal portiere Martelli o dai difensori sulla linea di porta. All’80’ ci prova anche Kouassi, sempre da fuori area, ma stavolta la mira è alta. Nel finale, con la Zenith Prato sbilanciata, Okitojicandjo si infila centralmente, ben servito da Farinelli, e infila il 3-0 che chiude i conti.

Leonardo Montaleni