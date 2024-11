Troppo Parma per le titane. Academy ko in Emilia

Un Parma affamato di riscatto impone un secco 5-1 alla San Marino Academy e si riprende la vetta della classifica approfittando della sconfitta della Ternana. E le biancazzurre del Titano sono costrette a tornare in Repubblica a mani vuote (5-1). Martina Tamburini, fermata da un attacco influenzale, si aggiunge alla lista delle indisponibili di mister Bragantini. Prima convocazione in Prima Squadra per Francesca

De Marsico, che infoltisce il gruppetto di Primavera aggregate composto da Gallesio, Benatti e D’Aguì. L’unica rete biancazzurra è stata realizzata da Marchetti nel finale. San Marino Academy: Limardi; Ventura (73’ Gallina), Gardel, Weithofer, Magni; Miotto (73’ D’Aguì), Giuliani, Marchetti, Crevacore (46’ Galli); Barbieri (82’ Crocioni), Fancellu (62’ Benatti). A disp.: Montanari, Gallesio, Ciavatta, De Marsico. All.: Bragantini.

Serie B (10ª giornata): Chievo-Freedom 3-0, Brescia-Orobica Bergamo 6-1, Cesena-Verona 3-2, Lumezzane-Bologna 1-1, Parma-San Marino Academy 5-1, Pavia-Vis Mediterranea 1-0, Res Roma-Genoa 1-4, Ternana-Arezzo 0-1.

Classifica: Parma, Ternana 27; Genoa 24; Bologna 22; Freedom 18; Arezzo 16; Chievo, Brescia, Cesena 15; Lumezzane 12; Orobica Bergamo, Pavia 10; Res Roma 9; Hellas Verona, San Marino Academy 7; Vis Mediterranea 1.