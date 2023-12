Turno e classifica. Trionfo Mantova. Renate ko in casa

Queste le altre gare del girone A della Serie C, in una diciassettesima giornata giocata ieri quasi completamente, a parte le sfide Atalanta Under 23-Padova e Triestina-Giana Erminio.

17a GIORNATA: Ieri Fiorenzuola-Arzignano 0-0, Legnago-Novara 1-1, Lumezzane-Pro Sesto 1-0, Pergolettese-Virtus Verona 2-1, Pro Patria-Alessandria 1-1, Pro Vercelli-Trento 2-0, Renate-Albinoleffe 0-2. Oggi ore 16.15 Atalanta U23-Padova; ore 18.30 Triestina-Giana Erminio. CLASSIFICA: Mantova 41; Padova 34; Triestina 33; Pro Vercelli 31; Atalanta U23, Vicenza 26; Giana Erminio, Virtus Verona 24; Legnago 23; AlbinoLeffe, Lumezzane, Trento 22; Arzignano 21; Renate, Pergolettese 20; Pro Patria 18; Pro Sesto 15; Fiorenzuola 14; Alessandria, Novara 12.