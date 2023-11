Turno infrasettimanale di Coppa Italia. FolloGavo si arrende, fa festa il Livorno

Il Livorno sbanca il Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano e passa al turno successivo della Coppa Italia di serie D. Follonica Gavorrano battuto 2-0 ed eliminato dopo una gara che si è risolta nella ripresa.

La prima frazione vede un leggero predominio del Follonica Gavorrano che tenta a più riprese di impensierire il portiere ospite. Al 4’ un errore della difesa amaranto stava per avvantaggiare il Follonica Gavorrano, ma la conclusione di Marcheggiani è frettolosa e termina fuori. Altra occasione per i biancorossoblù al 22’: Grifoni serve Marcheggiani ben appostato in area, che si gira ma viene contrastato dalla difesa livornese. Al 27’ arriva il primo tiro in porta del Livorno: Sabattini recupera palla sulla trequarti e tenta il tiro dalla distanza, trovando la deviazione in calcio d’angolo. Al 29’ torna in avanti il Follonica Gavorrano: Grifoni serve Lo Sicco, che cerca la conclusione dal limite che si spegne in corner. Un minuto più tardi stessa occasione ma dalla parte opposta, questa volta sull’asse Barlettani-Marcheggiani. Il tiro del numero 32 termina a lato. Clamorosa occasione per il Follonica Gavorrano al 38’: l’uscita a vuoto di Ciobanu avvantaggia Ampollini, che salta di testa a colpo sicuro non trovando però la porta per un soffio. Il Livorno risponde al 40’ con Giordani, la cui conclusione termina tra le braccia di Filippis. Un minuto più tardi Marcheggiani trova la traversa esterna di testa, intercettando un bel cross di Mezzasoma dalla destra. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Nella ripresa amaranto pericolosi al 12’ con Mutton, che di testa non trova la porta. Al 20’ della ripresa arriva il gol del Livorno: Brisciani mette un preciso cross in area per la testa di Luis Henrique Farinhas, che batte Filippis e porta in vantaggio gli amaranto. Il Follonica Gavorrano sfiora il pari al 26’ con l’incredibile doppia occasione per D’Agata, che prima colpisce la traversa su corner e poi sulla respinta trova il muro del portiere da due passi. Il Follonica Gavorrano si riversa in avanti alla ricerca del pari. Al 37’ i biancorossoblù usufruiscono di un calcio piazzato da buona posizione, che Lo Sicco spedisce di poco sopra la traversa. Al 45’ pericoloso di testa Brenna, che sfiora la porta difesa da Filippis quando l’arbitro decreta 4’ di recupero. I ragazzi di Masi tentano l’arrembaggio finale, con l’occasione più pericolosa per i piedi di Ceccanti, che tenta la conclusione dalla distanza al volo senza trovare la porta. Al 3’ di recupero il Livorno trova però il raddoppio con Curcio, partito in sospetta posizione di fuorigioco. Termina così sullo 0-2 il match tra Follonica Gavorrano e Livorno.