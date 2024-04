"Tutte le sfide sono una finale". In Terza, iI ds del Pontremoli Preti inquadra gli avversari del Montagna

Meno cinque alla fine, calendario alla mano non è delitto dire che la Seconda categoria non può sfuggire al Salavetitia Seravezza, ieri sera contro il Podenzana in disarmo e con i tre punti in tasca potrebbe far scattare la matematica a patto che questo pomeriggio (18) il Dallas Romagnano sul campo del Don Bosco Fossone non vada più in là della divisione della posta. Il Pontremoli, con i tre punti conquistati nel notturno di lunedì scorso in casa del Tirrenia è tornato a far compagnia con 43 punti alla Gragnolese e Montagna Seravezzina, questi ultimi dalle 15 impegnati nel big match dell’undicesima di ritorno sul “Romiti“ contro la squadra di Riccardo Capiferri. Montagna è avversario chiamato a verificare l’attuale condizione della squadra pontremolese, ma l’occasione per i padroni di casa è anche buona per scollarsela di dosso entrando con tutti e due i piedi in area playoff.

"Il Montagna – afferma il ds Massimo Preti– come del resto tutte le partite che ci vedranno impegnati da qui alla fine di campionato, per noi rappresentano una finale. Grazie alla vittoria di lunedì siamo riusciti a ricongiungerci. Questa posizione dobbiamo difenderla con i denti fino alla fine. Per farlo dobbiamo calare sul campo la voglia e lo spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato contro il Tirrenia. Se noi giochiamo da squadra, possiamo fare veramente grandi cose. Questo pomeriggio dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il Montagna è una squadra che mi ha impressionato, con diverse individualità interessanti e messa bene in campo, quindi massima attenzione. Sono convinto che vedremo una bella partita".

La Gragnolese, dalle 15,30 al “Castel dell’Aquila“ contro lo Spartak Apuane si cala nella partita per far valere il fattore campo. Il sabato giocato comprende la partita Marina di Massa-Icf Fosdinovo. Il turno si completerà lunedì con le partite Sporting Marina- ValliZeri e Attuoni-Tirrenia.