Tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza Categoria. Agosta lancia la goleada della Pianta: la vetta è a -3 Risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi nei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria. Le partite riprenderanno dal 7 gennaio in Promozione, dal 21 gennaio in Prima e Seconda Categoria, e dal 20 gennaio in Terza Categoria.