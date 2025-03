Tutti i marcatori delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Terza. Forlimpopoli, Milandri fa perdere la testa al Fratta Terme

Ecco risultati, classifiche e gol e delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Terza Categoria. In Promozione il Forlimpopoli mette a segno il colpaccio ai danni della (ex) capolista Fratta, battuta a domicilio. In Prima continua il magic moment del S. Sofia. In Seconda l’Atletic Frampula sale al secondo posto e in Terza fa altrettanto il Carpinello.

Promozione (28ª giornata): Fratta Terme-Forlimpopoli 0-1 (Milandri), Civitella-Bakia 2-2 (Monti rig., Ricci), Edelweiss-Young 0-1. Classifica: Misano 63; Fratta Terme 62; Young 60; Riccione 53: Cervia 49; Diegaro, Classe 44; Bakia 40; Civitella 36; Stella 34; S. Pietro in Vincoli, Sparta 33; Savignanese 32, Forlimpopoli 27; Bellariva 24; Verucchio 23; Edelweiss 21; Frugesport 19.

Prima Categoria (24ª giornata): Carpena-Vecchiazzano 4-2 (2 Gorini, 2 Morandi; Biondi, Bara), S. Vittore-Meldola 0-1 (Ghetti), Modigliana-Pianta 0-1 (Bezzi), Sporting Predappio-S. Sofia (aut. Baklachi; Lahrarti, Leggo, Campacci, Mazzoni), Classifica: Bagnacavallo 48; Savarna 45; S. Vittore 41; S. Sofia 40; Pianta 37; Meldola 36; Modigliana 32; Carpena, Fosso Ghiaia, Fusignano 31; Vecchiazzano 30, Only, 29; Sp. Predappio 27; Savio 26; S. Pancrazio 25; Marina 10.

Seconda Categoria (20ª giornata). Girone N: Fiumanese-Mezzano 2-2 (Grisolini, Rossi), Deportivo Roncadello-Porto Fuori 2-3 (Mancini, Venturi), Real Cava-Reda 0-4, Valmontone Castrocaro-Romagna 2-0 (Valentini, Pergolini), Fornace Zarattini-Low Ponte 0-1, 2000 Cervia-P. Marina 3-2, Caslborsetti-Vita 4-1. Classifica: 2000 Cervia 47; Casalborsetti 41; Mezzano 40; Fiumanese 36; Low Ponte 30; P. Fuori 29; Vita 26; Reda 25; Fornace Zarattini 24; Romagna 22; Dep. Roncadello 17; P. Marina 13; Valmontone 9; R. Cava 7.

Girone O: Villamarina-Collinello 1-1 (Giacobbi), S. Colombano Italtex-Around 1-0 (En Nassiri), Atletic Frampula-Dea Rimini 5-2 (2 Milandri, 2 Zampighi, Nasolini), S. Carlo-Alfero 0-0, Dismano Utd-Capanni 2-0, Jr Gambettola-Perticara 0-0, Borghigiana-Rubicone nd. Classifica: Collinello 47; A. Frampula 35; Jr Gambettola 33; Rubicone 31; Borghigiana, Villamarina 28; Dismano 27; Italtex, Perticara, Alfero 24; Around 20; Capanni, S. Carlo 19; Dea 10.

Terza Categoria (20ª): ArtusiAnna-Carpinello 0-3 (Severi rig., autogol, Sassi). In classifica Carpinello secondo con 39 punti (in testa il Torresavio a quota 41) e ArtusiAnna ottava con 23