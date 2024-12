Tutti i marcatori forlivesi dalla Promozione alla Seconda Categoria. Fratta, Candoli-bis e Gallo firmano il sesto successo di fila

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi impegnate nei recuperi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione sesta vittoria di fila per il Fratta Terme e seconda posizione. Inoltre, blitz del Forlimpopoli e un punto in chiave salvezza per l’Edelweiss Jolly. In Prima Categoria tre punti per Carpena, Santa Sofia, Modigliana e Pianta nel derby col Vecchiazzano. In Seconda Collinello a briglia sciolta e a suon di gol verso la vittoria.

Promozione (recuperi 6ª giornata): Fratta Terme-Cervia 3-0 (2 Candoli, Gallo), Frugesport-Forlimpopoli 1-2 (Bangoura; Ercolani, Radoi), Civitella-Bellariva 0-0, Edelweiss Jolly-Diegaro 0-0. Classifica: Young 39; Fratta Terme, Misano 38; Bakia, Riccione 33, Cervia 28; Classe, Diegaro 27; S. Pietro in Vincoli 24; Civitella 23; Verucchio, Savignanese 19; Stella 18; Forlimpopoli, Castelbolognese 16; Edelweiss Jolly, Bellariva 10; Frugesport 9.

Prima Categoria (recuperi 6ª giornata): Carpena-Only Alfonsine 2-1 (Fedele, Spighi; Placci), Fusignano-Santa Sofia 0-2 (2 Ferarri), Modigliana-Marina 2-1 (Baldoni, Bertaccini; aut.), Vecchiazzano-Pianta 0-1 (Kanaku), Sporting Predappio-Bagnacavallo 1-2 (Turroni; Gasparri, Camara), Savio-Meldola 2-2 (Bandini, Sanchez; Ghetti, Esposito), Fosso Ghiaia-San Pancrazio 1-2, Torresavio-Savarna 1-0. Classifica: Savarna, Bagnacavallo 29; Torresavio 25; Real Fusignano 23; Vecchiazzano 22; Santa Sofia 21; Meldola, Modigliana, Pianta Fosso Ghiaia 20; Carpena, Savio, San Pancrazio 19; Sporting Predappio 17; Pianta, Only 16; Marina 7.

Seconda Categoria. Girone O (recuperi 6ª giornata): Collinello-Dea Rimini 6-1 (2 Gobbi, Primitivi, Baldacci, Cangialosi, Zanotti rig.; Portolani), San Colombano Italtex-Alfero 2-0 (En Nassiri, Formiani), Atletic Frampula-Capanni 0-0, Borghigiana-Perticara 1-2, Junior Gambettola-Around 1-1, Villamarina-Rubicone Calisese 3-0. Classifica: Collinello 35; Junior Gambettola 22; Alfero, Villamarina 19; Atletic Frampula, Dismano Utd, Borghigiana, Perticara 18; Rubicone Calisese 17; San Colombano Italtex 16; Capanni 14; Around 12; San Carlo 10; Dea 7.

Franco Pardolesi