Tutto e subito tra United e Ravenna. Ma il derby finisce senza vincitori

UNITED RICCIONE (4-3-3): Kiri; Ricozzi, Pericolini, Santoni, Rossi; Cozzari (Likaxhiu 36’ s.t.), Diambo, Barsotti; Mariani (Sollaku 36’ s.t.), Bontempi, Ortolini (Mbakogu 29’ s.t.) A disp. Sparaventi, Vacca, Madonna, Gaffuri, Mezzasoma, Napolitano All. Beoni

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Venturini, Esposito, Onofri; Milan, D’Orsi, Lordkipanidze, Rrapaj, Rossetti; Di Renzo (Manuzzi 19’ s.t.), Lo Bosco (Guida 26’ s.t.) A disp. Galassi, Biagi, Mauthe, Crosariol, Clandrini, Agnelli, Drapelli All. Antonioli

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Reti: Lordkipanidze 9’ (RA), Rossi 14’ (RI)

Note: Spettatori 300. Ammoniti: Mbakogu, Barsotti, D’Orsi Angoli: 8,3 Recupero: 1’,3’

Nulla di fatto nel derby romagnolo tra United Riccione e Ravenna. I biancoazzurri sono velenosi sin dai primi minuti, ma vedono infrangersi il sogno del primo successo casalingo sul risultato di 1 a 1.

Al Calbi di Cattolica le emozioni non si fanno attendere troppo e dopo appena nove minuti i giallorossi sbloccano il risultato. Il cross in mezzo di D’Orsi finisce tra i piedi di Lordkipanidze che l’appoggia alle spalle di Kiri. Subito gol e partenza in salita per gli uomini di Beoni, che non si danno per vinti e al 14’ rispondono. Calcio d’angolo affidato al solito Ricozzi, che appoggia la sfera dalle parti di Rossi e davanti all’estremo difensore non può sbagliare. 1 a 1 e un inizio dalle mille emozioni che premia entrambe le squadre. Dopo il pareggio riagguantato, lo United reagisce bene e cerca gli spazi per inserirsi sulla fascia destra, il Ravenna dal canto suo fatica a mantenere il possesso. L’ultimo sospiro della prima metà arriva al 40’ con Fresia che salva i compagni con un intervento che vale quasi un gol, intercettando il cross basso di Mariani.

Nulla da fare, il Riccione spinge ma non riesce a sfondare il muro giallo rosso e la pausa viene fischiata in pareggio. Il brivido vero arriva dopo i primi 5 minuti della ripresa con il solito Lordkipanidzec che scocca un buon tiro da fuori e trova un Kiri reattivo. Al 12’ è invece Barsotti che questa volta tenta con un tiro da fuori, ma ancora una volta Fresia è pronto e difendersi. 1 a 1 difeso dai due estremi difensori che scongiurano i guai per entrambe le formazioni. La squadra di Beoni però mette il piede sull’acceleratore e al 25’ della ripresa arriva l’occasione più ghiotta sul tiro di Ricozzi che incontra la punta delle dita di Fresia. Il match continua con poche emozioni, a tenere le redini sono sempre i reparti difensivi, mantenendo un pareggio che non cambia più di tanto le sorti della classifica, ma cambia qualcosa per il Ravenna, che all’esito della partita ha sollevato dall’incarico mister Antonioli.

Federico Tommasini