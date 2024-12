Tuttocuoio a Fiorenzuola per eludere la sfortuna

Settimana di movimenti in casa Tuttocuoio, che oggi alle 14.30 è ospite del Fiorenzuola nella penultima gara del girone di andata, tra notizie belle e brutte. Cominciamo da quelle belle, con gli ingaggi dell’attaccante esterno classe 2002 Nicolas Boiga, arrivato in prestito dal Grosseto e che oggi sarà a disposizione dell’allenatore Aldo Firicano, e dell’ esterno difensivo (con passaporto cileno) classe 2006 Juan Ignacio Casari Bertona, che ha già debuttato da titolare nella gara di domenica scorsa pareggiata 1-1 con la capolista Tau. Con i due nuovi ingressi ci sono da registrare anche due addii, quelli del centrocampista Ivan Ciotola, rientrato alla Sestese e del difensore Matteo Contipelli, che ha chiesto la rescissione contrattuale. Le notizie brutte riguardano invece due infortuni, uno dei quali piuttosto grave, quello occorso al bomber (5 reti) Gabriele Massaro. Gli esami strumentali dei giorni scorsi hanno evidenziato una grave lesione muscolare che costringerà il centravanti a una lunga assenza dai campi da gioco. Paola Coia, presidente del club, non nasconde il suo rammarico: "Siamo davvero dispiaciuti per quanto successo nel finale del match di domenica. L’infortunio è purtroppo grave e costringerà Massaro a stare fuori per lungo tempo. Questo ci toglie un giocatore importante e ci costringe a cercare un rinforzo sul mercato, cosa peraltro non facile in questo momento". Per il match odierno non ci sarà neppure Acosty, altro attaccante, alle prese con problemi muscolari seri (e mancherà anche lo squalificato Veron).

"Andiamo a Fiorenzuola a cercare la vittoria – ha dichiarato Filippo di Natale, autore di uno splendido gol contro la capolista Tau – perché vogliamo sfruttare il buon momento delle ultime settimane. Sarà una gara difficile e per noi sarebbe importante muovere la classifica per chiudere bene il girone d’andata".

s.l.