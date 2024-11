Tuttocuoio, batosta a Imola

IMOLESE

5

TUTTOCUOIO

0

IMOLESE: Adorni, Barnabà, Ballanti (24’ st Ale), Elefante, Garavini, Brandi (38’ st Vasconcellos), Vlahovic, Pierfederci (17’ st Mattiolo), Manes (27’ st Manzoni), Gasperoni (27’ st Agbugui), Melloni. A disp.: López Salgado, De Chiara, Raffini, Calabrese. All.: D’Amore.

TUTTOCUOIO: Carcani, Veron, Moretti, Salto (10’ st Salvatore), Lorenzini, Bardini (30’ st Centonze), Russo (38’ st Sansaro), Fino, Haka (10’ st Beghetto), Di Natale (10’ st Benericetti), Acosty. A disp.: Dainelli, Ciotola, Severi, Del Rosso. All.: Firicano.

Arbitro: Marchetti di L’Aquila.

Reti: 13’ pt Melloni, 41’ pt, Melloni; 31’ st Mattiolo, 34’ st Melloni, 45’ st Garavini.

Si è fermata a Imola, nel recupero della 7a giornata, la striscia positiva del Tuttocuoio, battuto con un rotondo 5-0 da un avversario che al momento è probabilmente la squadra più in forma del girone D e che ha fatto apparire sotto tono la prova dei neroverdi, alla quarta partita in undici giorni. La formazione di Firicano in 90’ ha subito quasi la stessa quantità delle reti incassate nelle altre 9 gare giocate: sei. A far male più di chiunque ai pontaegolesi è stato l’attaccante Melloni, alla fine autore di una tripletta.

La prima volta ha indirizzato il match dopo soli 13’, quando è stato lesto a ribadire in rete con un tap-in il pallone che aveva colpito il palo. Con il Tuttocuoio che non è riuscito ad essere pericoloso, i padroni di casa hanno sfiorato due volte il raddoppio, al 31’ e al 34’, entrambe le volte con Bellandi, cui però si è opposto Carcani, trovandolo poco prima del riposo, quando ancora Melloni ha avuto la meglio sulla difesa toscana da corta distanza, beffando un Carcani stavolta non immune da colpe. Nella ripresa il Tuttocuoio ha provato a invertire l’andamento del match, facendo tre cambi simultanei e passando dal 3-5-2 al 4-3-3, premendo e occupando la metà campo avversaria ma senza creare vere occasioni da rete.

Così, con il passare dei minuti la spinta si è affievolita e i locali hanno trovato spazi in contropiede, approfittando anche del calo di concentrazione avuto nel finale dai pontaegolesi, per trafiggerli altre tre volte nel quarto d’ora conclusivo. Con questa sconfitta il Tuttocuoio scala in 7a posizione (16 punti in 10 partite), scavalcato proprio dall’Imolese, ora 4a, e domenica al Leporaia riceve il San Marino penultimo in classifica.