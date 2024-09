Tuttocuoio, debutto no. Tre punti al Lentigione

LENTIGIONE

1

TUTTOCUOIO

0

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini, Martini, Nava, Lombardi, De Marco (69’ Grieco), Sabba (74’ Pari), Battistello, Alessandrini (83’ Bocchialini), Nappo, Pastore (62’ Masetti), Babbi. A disp.: Delti, Piccioni, Grammatica, Manco, Nanni. All.: Cassani.

TUTTOCUOIO (3-4-2-1): Carcani, Contipelli, Salto Lomba, Veron, Gianneschi (34’ Haka), Sansaro, Bardini, Centonze (71’ Fino), Princiotta (71’ Ciotola) Di Natale (59’ Moras), Massaro (80’ Benericetti). A disp.: Dainelli, Sottile, Russo, Salvatore. All.: Firicano.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata.

Rete: 3’ Nappo.

Debutto con sconfitta di misura (1-0) per il Tuttocuoio, che però dopo un primo tempo di sofferenza, nella ripresa ha sfiorato più volte il pareggio. Il Lentigione comunque parte forte e dopo 3’ Nappo insacca il suggerimento di Pastore. Appena un minuto più tardi De Marco sfonda a sinistra e trova Pastore che spara contro Carcani e lo stesso portiere neroverde nel cuore della frazione rimedia ad un proprio errore allontanando all’ultimo istante un velenoso pallonetto di Babbi.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo e dopo 7’ ancora Babbi sulla destra tocca per Alessandrini che di destro angola troppo sul primo palo. Firicano allora si affida alla panchina e prova a raddrizzare le sorti del match con i cambi. Moras, entrato da poco, ci va vicino: impensierisce Gasperini su punizione, ma il suo tiro finisce oltre la traversa.

Il Lentigione torna a farsi minaccioso e poco dopo è di nuovo Babbi a rendersi pericoloso, ma Carcani è bravissimo a chiudere di piede proteggendo il secondo palo. Poco oltre la mezzora il Tuttocuoio spaventa i locali su calcio d’angolo: Salto devia sotto la porta, ma Gasperini salva in mischia. Nel recupero finale (6’) non va meglio per la squadra della presidente Paola Coia, che mette in atto un deciso pressing, ma il portiere del Lentigione è ancora decisivo volando a deviare la conclusione ravvicinata di Fino.

Questi i risultati della prima giornata del girone D di serie D: Vis Modena-Piacenza 2-1, Corticella-Imolese 2-3, Fiorenzuola-Pistoiese 1-1, Lentigione-Tuttocuoio 1-0, Ravenna-Prato 1-2, Progresso-Sasso Marconi 1-3, Tau-San Marino 4-1, Zenith Prato-Riccione 0-1, Forlì-Sammaurese 0-0.

